Cuando el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, mencionó el nombre de Paola Gallegos durante su participación en el foro APEC los mensajes comenzaron a explotar en el celular de la calígrafa cusqueña, creadora del canal de TikTok Calligraphilic.

La calígrafa cusqueña Paola Gallegos, creadora del canal @calligraphilic, ocasionó un revuelo al reunirse con el CEOo de TikTok durante su visita a Lima y ser mencionada en su discurso durante el foro APEC. / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

Nadie sabía que Shou Zi Chew destacaría el trabajo de la peruana durante su discurso, ni su equipo y menos ella. Paola quiso grabar el momento, pero le sucedió lo impensable: “Estuve presente durante la presentación de Shou, pero cuando intenté grabar mi memoria del celular estaba llena, nunca me había pasado”, nos cuenta Paola Gallegos vía telefónica aún sin creer todo lo vivido en los días del APEC.

Su trabajo sigue dando la vuelta al mundo, medios internacionales la buscaron para conocer a la peruana que deslumbró al CEO de TikTok. Todavía no puede regresar a Cusco porque su agenda de entrevistas en distintos medios continúa.

Ella ve este momento como un antes y un después en su carrera y la mejor manera de continuar difundiendo el arte de la caligrafía. “Me reconocen en la calle. Ha sido un gran impacto y ahora puedo darle valor a mi trabajo. He hecho un gran esfuerzo, siempre he querido aportar algo bueno. Mi papá me da serenidad y mi mamá, aunque no la tengo físicamente, está siempre en mi corazón”. //