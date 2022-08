Estas fuera de casa y de repente escuchaste una canción que te encantó, quieres volver a escucharla mil veces, pero no sabes cómo se llama. Esta situación puede que no te sea muy ajena. Las búsquedas en Google reflejan la frecuencia con la que las personas intentan buscar una canción que han escuchado en radio o en televisión, pero no conocen su nombre.

Hace años, saber cuál era el nombre del tema que nos interesó podía resultar una tarea frustrante. No obstante, actualmente, ya existen una gran variedad de herramientas digitales que nos ayudan a conseguir nuestro objetivo. Y si bien existen aplicaciones externas como Shazam, también es posible acudir a Google.

La función en cuestión se llama “Buscar una canción”, y la hallamos en el buscador de Google cuando se abre desde el celular. Está disponible tanto para Android como para iOS.

Lo mejor de todo es que podrás encontrar la canción de la manera que te resulte más cómoda, por ejemplo, reproduciéndola, cantándola, tarareándola o incluso silbando.

Lo que debes hacer es acceder a la herramienta presionando directamente en el ícono de micrófono que aparece a lado derecho de la barra de acceso directo en la “Home” del celular, aunque también se puede activar la opción utilizando únicamente patrones de voz al decir alguna de las siguientes frases:

- “Ok Google: ¿Qué canción está sonando?”

- “Ok Google: ¿Qué suena?”

- “Ok Google: ¿Qué canción es?”

Hay que tener en cuenta que esta función posee un alto grado de detalle por lo que si la canción se toma de la radio, televisor u otro dispositivo de reproducción, en menos de dos segundos ya se habrá identificado. Sin embargo, si se canta, silba o tararea tardará un poco más.