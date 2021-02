Era tan buscada que en cuestión de minutos sus lotes se agotaban por completo. Unos esperaban con cierta incomodidad y recelo que cargase la página de su tienda favorita, lo cual no pasaba. Otros, más audaces y preparados, ya tenían la tarjeta lista para desembolsar una fuerte suma que para algunos se antoja exagerada. Así podríamos resumir los primeros meses de venta de la PlayStation 5 en el Perú. Un estreno marcado, más que por la calidad y potencia en sí, por el desabastecimiento de unidades.

A meses de su lanzamiento, y con todavía problemas de falta de unidades, pero mucho menos que antes, pasamos por el laboratorio de pruebas a la PS5, la nueva consola de Sony que llegó con altas expectativas gracias a la PS4 y sus más de 110 millones de máquinas vendidas a nivel mundial. Pero, ¿tendrá lo suficiente como para mantener a la empresa japonesa en lo más alto? ¿Valdrá la pena hacer el cambio?

Antes de empezar y por si es que aún no sabes de sus características, aquí te muestro las especificaciones técnicas de la PlayStation 5:

PlayStation 5 CPU 8 núcleos Zen 2 a 3.5GHz (frecuencia variable) de AMD GPU Chip AMD con una potencia de 10,28 TFLOPs y 36 CUs a 2.23GHz, Arquitectura RDNA. Soporte para ray tracing. Dimensiones PS5 Estándar: 390 mm x 104 mm x 260 mm (ancho x alto x profundo)

PS5 Digital: 390 mm x 92 mm x 260 mm Peso PS5 Estándar: 4.5kg

PS5 Digital: 3.9kg Memoria RAM 16 GB GDRR6 a 256-bit Ancho de banda de memoria 448 GB por segundo Almacenamiento Unidad de estado sólido (SSD) de 825 GB IO 5.5 GB (puro) y 8 - 9 GB (comprimido) Ampliación de almacenamiento Slot para NVMe SSD Almacenamiento externo para la consola Soporte para disco duro tradicional mediante USB Lector físico Discos 4K UHD Blu-ray (solo en la versión que incluye lectora) Retrocompatibilidad Con juegos de PlayStation 4 Entradas - HDMI 2,1

- USB Tipo A Alta velocidad x1

- USB Tipo A Súper velocidad x2

- USB Tipo C Súper velocidad x1

- Ethernet

Catálogo de videojuegos

Ahora bien, toquemos el primer punto: el catálogo de videojuegos. ¿Es lo suficiente como para justificar la compra? Es un sí a medias, ya que encontramos títulos de alta calidad que sacan provecho de la potencia de la PS5 como Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, Astro’s Playroom o Demon Soul’s. Pero, por el momento, la lista de exclusivos es corta todavía.

Spider-Man: Miles Morales es uno de los videojuegos de lanzamiento de la PS5. (Captura de pantalla)

Asimismo, habrá casos en los que ciertos juegos reciban actualizaciones gratuitas con mejoras gráficas, como es el caso de God of War (2018), aunque esto no es obligatorio y dependerá de los desarrolladores (así como distribuir este update gratis o no).

Por otro lado, hay que resaltar el tema de la retrocompatiblidad, característica que le permite a la PS5 reproducir videojuegos de PS4. Esta herramienta es útil si tenemos juegos antiguos o si queremos probar suerte con alguno que esté en la lista de espera. Aunque, tengamos cuidado: si compramos una PS5 Digital no podremos utilizar los discos de ninguna manera.

Este apartado es relativo, pues conforme pasen las meses se irán lanzando nuevos títulos que aprovechen al máximo el hardware de la PS5.

Así es la PS5. (Difusión)

Potencia gráfica y rendimiento

Una de las bazas de la campaña de marketing de la PS5 fue ofrecer una resolución 4K y una tasa de refresco de 120Hz, incluso llegar hasta 8K. Pero, ¿cómo es en el día a día? Para empezar, si queremos disfrutar de la mencionada tasa (si no sabes a qué se refiere este concepto, aquí hay una guía con la explicación) tendremos que poseer un televisor con soporte para HDMI 2.1, si no tenemos uno no sacaremos partido de los 120Hz. El punto negativo es que esta clase de televisores es cara (supera los S/. 3.500 en la mayoría de modelos).

Sin embargo, esto último no significa que no podamos jugar con la PS5 en nuestros TV de toda la vida. Basta que conectemos el HDMI que viene en la caja al puerto correspondiente; solo no llegaremos a los 120Hz. Si tenemos un televisor Full HD, evidentemente no disfrutaremos el 4K.

Acá hay otro tema a considerar: no todos los juegos tendrán soporte para 120Hz, así que tampoco es indispensable tener una TV con este soporte (si te puedes dar ese lujo, mejor).

Assassin´s Creed: Valhalla está disponible para para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Windows PC y Stadia.

¿Y qué tal se ven los juegos? ¿Hay diferencia con la PS4? En la mayoría de juegos disponibles para PS5, al inicio se nos preguntará por el modo de video que deseemos priorizar: calidad o rendimiento. Es una respuesta que irá acorde a nuestros gustos personales. En mi caso, escojo el segundo, porque prefiero ver más fluido a tener más calidad. Además, la poca o inestable fluidez era un problema que se empezaba a notar en la PlayStation 4 con los últimos títulos lanzados.

Sumado a esto, uno de los juegos que hasta la fecha de publicación de esta nota mejor se ve es Demon Soul’s. Se trata de un exclusivo que saca a relucir todo el músculo de la PS5, tanto en calidad gráfica como en rendimiento. Este título es una prueba de que nos encontramos en una nueva generación de consolas. Si ya tienes una PS5, no dudes en probar el remake del clásico juego de 2009.

Demon’s Souls es uno de los pocos exclusivos de la PS5. (Difusión)

Y para finalizar con el tema de potencia y rendimiento, resaltamos el trabajo realizado por parte de la unidad de estado sólido que incluye la PS5. Este SSD (por sus siglas en inglés), dota de una velocidad significativa a la PS5, superando por creces a lo visto en anteriores consolas y llegando a reducir a nada las pantallas de carga. Esto significa el adiós a revisar nuestro celular mientras carga el juego.

Mando DualSense

El control de la PS5 merece un apartado exclusivo en este nota, puesto que se trata de una novedad de nueva generación con todo derecho.

El DualSense incluye un nuevo diseño, mejor batería y dos tecnologías que destacan por encima: la vibración háptica y resistencia en los gatillos, siendo la última la más agradable y sorprendente. Esta función, también bautizada como gatillos adaptativos, permite a los botones traseros (R2 y L2) ofrecer una resistencia que variará en función al juego.

Por ejemplo, si estamos a punto de lanzar una flecha con un arco, la tecla R2 se endurece, como si estuviéramos sintiendo la tensión de la cuerda; en el juego FIFA, cuando corremos, los gatillos se endurecen y se sueltan cuando dejamos de correr. Sin lugar a dudas, el DualSense podrá marcar la gran diferencia con PS4 y otras consolas rivales.

DualSense. (Difusión)

No obstante, la vibración háptica y resistencia de gatillos podría verse relegada al olvido, ¿por qué? Dependerá de los desarrolladores externos sacar partido de estas opciones, más allá de los equipos de desarrollo propiedad de Sony. Si no se termina de hacer común, pueda que fracase, como ocurrió con la vibración HD de los Joy-Con de la Nintendo Switch que pocos recuerdan.

A tomar en cuenta: el precio y stock

Si bien cada vez son más las tiendas que cuentan con existencias de la PS5, hay un significativo número de personas que han acaparado las unidades para venderlas a sobrecostos. Desde ya, recomiendo evitar caer en estos negocios y aguardar a que el stock de tiendas oficiales se reestablezca.

A su vez, el precio de venta de la PS5 con lectora de discos físicos se mantiene en S/ 2.999,90, mientras que la edición digital está S/. 2.699,90.

Se espera que Sony revele muy pronto los precios de sus consolas. (Foto: PlayStation)

Conclusiones

¿Vale la pena comprar una PS5? A unos meses de su lanzamiento, quizá sería prudente esperar a que aumente la cantidad de videojuegos exclusivos o de títulos que saquen provecho de las bondades de hardware de la consola, ya que hasta la fecha son contados los juegos que sí lo hacen. Por otro lado, con el pasar del tiempo el stock en tiendas oficiales se reestablecerá y las ventas no autorizadas y a precios exorbitantes bajarán paulatinamente.

En el caso de que no te importe jugar títulos de la pasada generación mientras esperas los próximos exclusivos, la nueva PS5 no te defraudará gracias a su unidad de estado sólido y su potencia. Por último, el control DualSense firma la mayor novedad en cuanto a la consola y es una experiencia que no encontrarás en otras máquinas del mercado.

Con esta consola, empieza una generación y se abre una puerta al mundo de las posibilidades. Nuevos juegos, nuevos horizontes, nuevas ideas.

