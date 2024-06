Hay en el mundo unos 1.500 millones de usuarios activos de iPhone, de acuerdo a las estimaciones –a falta de datos oficial–. Del total, menos del 10% tendrá acceso a las novedades de inteligencia artificial (IA), recientemente anunciadas por Apple, sin necesidad de adquirir un nuevo teléfono.

La semana pasada, la firma de la manzana desveló en el WWDC 2024, su evento para desarrolladores, ‘Apple Intelligence’, un conjunto de características basadas en IA que, en palabras del mismo Tim Cook, director ejecutivo de la compañía, harán a sus dispositivos más inteligentes y útiles que nunca. De esta manera, la empresa tecnológica inició su incursión en esta nueva tecnología, incursión que llega con retraso si la comparamos con la competencia.

Pero la cruda realidad llegó después del entusiasmo. Ni los altavoces HomePod ni el Apple Watch, los dispositivos que más dependen del control por voz, no tendrán acceso a las herramientas de IA.

Y eso no es todo, si hablamos de celulares, solo los modelos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max recibirán ‘Apple Intelligence’, es decir, solo dos de los 24 modelos que recibirán la actualización del nuevo iOS 18. Eso no alcanzaría, por tanto, ni a un 7% del total de usuarios de teléfonos móviles de Apple. Más del 90% de usuarios de la marca estadounidense no podrán disfrutar de la tecnología a menos que compren uno de estos modelos –o los que irán saliendo–.

Hay que tomar en cuenta, además, que las nuevas funciones de IA llegarán en 2024 al mercado de habla inglesa y no estará disponible en español al menos hasta 2025.

En el caso de los iPads y Macs, se beneficiarán los modelos con M1 o superiores, esto incluye a cinco de los 15 modelos compatibles con el sistema operativo iPadOS 18 y 13 de los 18 modelos de computadoras compatibles con macOS 15 Sequoia.

¿Por qué ‘Apple Intelligence’ llegará a tan pocos modelos?

La explicación que ha dado la empresa es que, como las nuevas funciones de IA se ejecutarán desde el mismo teléfono, la capacidad de procesamiento será elevada y solo los modelos con procesadores A17 (o superiores) son capaces de llevarlos a cabo.

¿Qué cambios traerá la IA de Apple?

Con la introducción de ‘Apple Intelligence’, Siri ha experimentado una serie de mejoras significativas. La nueva versión es capaz de comprender y corregir instrucciones en tiempo real. Además, se ha integrado de forma más profunda con el sistema operativo, lo que le permite reconocer el contexto en la pantalla y realizar tareas complejas. También se ha introducido la capacidad de interactuar con el asistente virtual mediante texto.

Otra nueva función de la IA de ‘Apple Intelligence’ es la capacidad de redactar y corregir textos en aplicaciones como Mail, Pages y Notas. Estas herramientas de escritura inteligente ofrecen corrección de texto, reescritura de diferentes versiones para ajustar tono y redacción, y resúmenes.

Ahora bien, no es solo texto, Apple propuso a Genmoji, un programa que te permite crear tus propios emojis con el estilo clásico pero personalizado. Solo necesitas escribir lo que desees y ‘Apple Intelligence’ lo crea automáticamente.

Apple también presentó un generador de imágenes llamado Image Playground que te permite crear eligiendo entre tres estilos: Animación, Ilustración o Boceto. Asimismo, se puede elegir entre diferentes temas, disfraces, accesorios y lugares para las imágenes.

Entre otras funciones, ‘Apple Intelligence’ puede transcribir y resumir conversaciones telefónicas en las aplicaciones Notas y Teléfono, además de resumir correos y notificaciones, resaltando los mensajes relevantes.