Todo arranque de año siempre llega cargado de propósitos, varios de ellos relacionados con mejorar la salud. Hacer ejercicio es uno de los más comunes. La tecnología, en ese aspecto, ha demostrado ser una gran herramienta para lograr estos objetivos, gracias a dispositivos como los relojes inteligentes y las aplicaciones de fitness.

El bienestar se ha constituido, en general, en una tendencia al alza, incluidas las edades más jóvenes, no solamente los más adultos. Estudios recientes revelan que cerca del 60 % de los usuarios de estas apps lograron al menos una de sus metas saludables el año pasado, lo que refleja su efectividad como aliadas en la actividad física y el bienestar personal.

Además, los relojes inteligentes, como el Apple Watch, Huawei Watch GT5 y los Samsung Galaxy Watch 7, por mencionar algunos, potencian esta experiencia. Estos dispositivos recopilan métricas en tiempo real, envían recordatorios y analizan datos de actividad física y sueño, facilitando la creación de hábitos sostenibles.

Aplicaciones recomendadas

Entre las aplicaciones que lideran este cambio hacia un estilo de vida más activo, Apple Fitness+ es un referente. Este servicio se destaca por su variedad de programas adaptados a diferentes niveles. Desde entrenamientos progresivos de fuerza hasta talleres de yoga para perfeccionar posturas avanzadas, Fitness+ combina rutinas físicas con meditaciones para controlar el estrés y música de grandes artistas como Kendrick Lamar y Coldplay. La reciente integración con Strava añade un elemento social y motivador, ideal para quienes disfrutan de actividades como correr o andar en bicicleta.

Apple Fitness+ arrancó el 2025 con varias novedades: el programa Three Perfect Weeks of Strength, una rutina de tres semanas diseñada para fortalecer músculos clave mediante técnicas como sobrecarga progresiva y potencia dinámica. También destacan los talleres Yoga Peak Poses, para perfeccionar posturas avanzadas, y el programa de Introduction to Breath Meditation, enfocado en reducir el estrés. La serie Artista en Detalle suma música de Janet Jackson y Bruno Mars, mientras que Hora de Caminar incorpora historias de Adam Scott, Rita Ora y Daddy Yankee.

Cons estas apps podremos arrancar el año más activos.

También hay más opciones gratuitas completamente para Android y iOS:

Nike Training Club ofrece una experiencia versátil y accesible. Con entrenamientos que van desde ejercicios de peso corporal hasta sesiones de yoga, esta aplicación es perfecta tanto para principiantes como para quienes buscan rutinas más desafiantes.

Para quienes desean adentrarse en el yoga, Simply Yoga es una opción sencilla y efectiva. Sus videos instructivos permiten practicar desde casa con las posturas básicas, haciendo del yoga una disciplina accesible para todos.

Si lo suyo es correr, Adidas Runtastic es una muy buena opción. Además de registrar métricas de carrera, fomenta la motivación con tablas de clasificación y grupos sociales. Es ideal para corredores principiantes y avanzados.

Para aquellos con agendas apretadas, la app de 7 Minute Workout ofrece una solución rápida y práctica. Sus entrenamientos de corta duración son guiados por videos y asistidos por voz, lo que permite aprovechar cualquier momento del día para ejercitarse con un completo set de movimientos.

MyFitnessPal, por su parte, combina la nutrición con el ejercicio, brindando herramientas para registrar comidas, controlar calorías y planificar rutinas de actividad física.

Finalmente está MuscleWiki.com, un portal gratuito que de manera gráfica muestra una guía interactiva para seleccionar cualquier músculo del cuerpo humano y ejercicios específicos. Proporciona rutinas personalizadas y consejos de nutrición.

Tres relojes inteligentes para el ejercicio

Los Apple Watch Serie 10 tienen un diseño delgado y pantalla OLED más grande, con un 30 % más de área de visualización. Incorpora el chip S10, que mejora el rendimiento y la eficiencia energética, manteniendo una autonomía de hasta 18 horas. Entre sus innovaciones destacan un detector de apnea del sueño y funciones para actividades acuáticas.

El Samsung Galaxy Watch 7 incluye funcionalidades avanzadas para la salud y el fitness. Ofrece monitoreo de la frecuencia cardíaca y seguimiento del sueño.

El Huawei Watch GT 5 destaca por su diseño refinado y una batería que puede durar hasta 14 días. Se puede sumergir hasta 50 metros en el agua e incluye seguimiento del sueño y análisis de arritmias.

José Carlos García R.

“El Tiempo” de Colombia, GDA