Un video que muestra a Francisca Aronsson respondiendo de forma agresiva a la periodista Andrea Llosa durante una entrevista se volvió viral en redes sociales, generando miles de comentarios. El clip capturó el momento en que la joven actriz, conocida por su trabajo en producciones como “Pituca sin Lucas”, le respondió con un inesperado “¿Qué te importa?”, cuando la periodista le preguntó cómo estaba, sorprendiendo con su actitud.

Durante la entrevista en el podcast de Llosa titulado “La Capilla”, el enfrentamiento siguió cuando Aronsson agregó: “Es mi trabajo estar aquí, no puedo faltar, no he comido (...) Ay, no sé Andrea, qué necesidad”. La conductora no tardó en reaccionar, comentando: “Me parece que estás de mal humor, por qué me hablas así (...) Te veo un poco arisca, tú siempre has sido dulce”. La situación generó revuelo en plataformas como TikTok, donde cuestionaron la respuesta de Francisca.

Sin embargo, la confusión fue rápidamente aclarada . Según se reveló posteriormente, el incómodo intercambio entre Aronsson y Llosa fue parte de una broma planificada para el podcast. La misma Andrea Llosa pidió a la joven actriz que actuara de manera “malcriada” como parte de una dinámica para sorprender a la audiencia y generar un momento entretenido, en una supuesta estrategia publicitaria para aumentar las visualizaciones de su programa en YouTube.

Francisca Aronsson es una actriz peruano-sueca, conocida principalmente por su trabajo en la televisión y el cine en Perú y en producciones internacionales. Nació el 12 de octubre de 2006, tiene 18 años y comenzó su carrera a una edad temprana, destacándose en teleseries como “Ven, baila, quinceañera” y “Al fondo hay sitio”. Sin embargo, uno de sus papeles más reconocidos es en la película “Margarita”, que le permitió ganar popularidad en la industria del cine internacional, participando en producciones de Amazon Prime como “El internado”.