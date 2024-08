El programa “Magaly TV, la firme” sigue presentando datos sobre el caso Christian Cueva. Esta vez, Magaly Medina difundió nuevos chats de Pamela López con el futbolista, los cuales se realizaron luego del violento incidente en el ascensor de su edificio en Trujillo. El video se ha difundido esta semana y es evidencia de las agresiones físicas que sufrió López.

En la conversación, López utiliza diversos calificativos para dirigirse al futbolista, a quien lo acusa de intentar acabar con su vida. Por si fuera poco, también asegura que tiene un testigo de los hechos que puede contar la verdad.

“Enfermo, golpeador, tengo mil cosas por decir y estoy en todo mi derecho. Tú quisiste matarme, en el video se muestra cómo hay intento de feminicidio, me ahorcas y me tapas la boca. Tengo un testigo que sabe que lo que digo es verdad”, dice Pamela López en el chat difundido por Magaly Medina.

Como era de esperarse, el mensaje de Pamela López obtuvo una respuesta rápida de parte de Christian Cueva, quien asumió su culpa y pidió, nuevamente, perdón. En su texto, el popular ‘Aladino’ asegura que volvió a fallar, pero “Dios sabe que no soy malo y tú también me conoces”.

“Yo sé que te fallé mi amor, pero por favor, perdóname, yo fui un idiota que no midió nada y sobre todo el amor por ustedes. Dios sabe que no soy malo y tú también me conoces. Eres el amor más sincero y bonito que tuve y tengo. Yo no quiero volver a nada de este pasado, solo quiero sanarme con Dios”, escribió ‘Cuevita’.

“Te pido por favor que te calmes. Yo te amo y siempre te amaré, amo a mis hijos y repararé el daño que hice. Pero solo lo haré con Dios. No quiero que más gente envenene el corazón de nosotros. Yo los amo Pamela y mis errores de mi... hacen que todos estemos así”, añadió el futbolista en su mensaje.

El chat no quedó ahí, ya que Pamela López respondió fuertemente, resaltando que Cueva no tuvo compasión de ella al agredirla. “No se puede ser tan hijo de p... en la vida, no tuviste ninguna compasión, fuiste infiel y encima me golpeaste”, dijo.

Finalmente, Christian Cueva invocó a Dios para que le de calma a su todavía esposa luego de haberla agredido. “Que Dios te calme Pamela, perdón una vez más. Por favor, Pamela piensa en todos”, fue la súplica del deportista.

