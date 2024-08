En un nuevo episodio de su enfrentamiento, Pamela López reveló que Christian Cueva le confesó haberle sido infiel con varias mujeres del mundo del espectáculo desde 2017.

Según un reporte de “Magaly TV, la Firme”, López detalló una lista de las figuras con las que Cueva habría mantenido romances antes de casarse con ella.

De acuerdo con una conversación entre López y Cueva, ocurrida el 16 de febrero a través de WhatsApp, el futbolista habría admitido relaciones con hasta seis mujeres del espectáculo.

Entre ellas se incluyen Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer; Melissa Klug, Pamela Franco, Macarena Gastaldo, Shirley Arica y Alexandra Méndez “La Chama”.

En el intercambio de mensajes, Pamela confrontó a Cueva mostrándole la lista y le preguntó: “¿Miento, Christian?”. A lo que Cueva respondió: “No, no mientes. Yo sí reconozco mis errores”, confirmando así las acusaciones.

Pamela López revela lista de mujeres con las que Christian Cueva le habría sido infiel | Foto: Magaly TV, la Firme (Captura)

Además, en una entrevista con el diario Trome, Magaly Medina respaldó las afirmaciones de López, asegurando que Cueva le fue infiel con Alexandra Méndez. Según López, las infidelidades habrían comenzado en 2016 y continuaron hasta 2019.

En la conversación con su esposo, López repasó una cronología de sus sospechas: “2019: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc., 2018: Franco, Klug, Gastaldo, Arica, Chama, etc., 2019: Franco, etc., y te casas sin amor. 2020: Pandemia, descansaste o ya no lo sé. 2021: selección, pendejadas. 2022: relaciones, pendejadas. 2023: borracheras. 2023: divorcio”.

