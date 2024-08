Melissa Klug ha desmentido que mantuvo una relación sentimental con el futbolista Christian Cueva, explicando que no tuvo mensajes íntimos con el deportista, calificando a las frases intercambiadas como parte de un “juego de confianza” entre amigos.

“Te juro que en su momento me pareció todo parte del juego que te da la confianza de patas, y ese fue mi error”, afirmó Klug a Trome, aclarando que nunca tuvo una relación amorosa con Cueva. Klug agregó que los comentarios mencionados por Pamela López, esposa del futbolista, fueron simplemente una reacción a una de sus historias de Instagram.

“Esa famosa frase que repiten (refiriéndose a “esa cosita es mía” y “te adoro, mi amor”) fue una reacción a una de mis historias, pero yo me juego así con mis amigos, tanto hombres como mujeres”, explicó. Además, mencionó que cuando López le expresó su incomodidad por la situación, decidió cortar cualquier tipo de comunicación con el futbolista.

CONOCE MÁS: Melissa Klug revela nuevos chats de la conversación con Pamela López sobre supuesta infidelidad de Christian Cueva

Las acusaciones de Pamela López





Estas declaraciones de Klug responden a las acusaciones hechas por Pamela López, quien afirmó que su esposo, Christian Cueva, había mantenido conversaciones íntimas con Klug. En una entrevista con Magaly Medina, López relató que encontró mensajes comprometedores entre el futbolista y la empresaria, e incluso afirmó que Cueva le decía a Klug: “Esa cosita es mía” y “te adoro, mi amor”.

López también aseguró tener pruebas de las conversaciones entre ambos.A su vez, Medina reveló a Trome que Pamela compartirá más chats comprometedores. “Sí, hay más y no es en ese contexto (la frase esa cosita es mía). Lo que leí es muy íntimo, es una conversación hot”, dijo.

Una relación solo amical





Melissa Klug, por su parte, insistió en que todo se trató de un malentendido y que, para ella, los mensajes no pasaban de ser un juego entre amigos. “Repito, en ningún momento he tenido una relación que no haya pasado de lo amical con el señor Cueva”, sostuvo.

Horas antes, al conocer las declaraciones de Pamela López en “Magaly TV, la Firme”, Melissa desmintió haber mantenido un vínculo extraoficial con Christian Cueva, calificando a las afirmaciones de falsas. “Es totalmente falso afirmar que he tenido una ‘relación íntima’ con el Sr. Christian Cueva”, comentó Klug.