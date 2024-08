Christian Cueva sigue dando que hablar y no precisamente por su carrera deportiva. En la última edición del programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina entrevistó a Pamela López, la madre de los hijos del futbolista. Es en medio de este diálogo, la entrevistada mostró chats en donde encara a Melissa Klug, expareja y madre de los hijos de Jefferson Farfán, por haber tenido un supuesto romance con el exSao Paulo. Y, debido a esta situación, la empresaria reaccionó rápidamente en sus redes sociales.

La reacción de Melissa Klug tras darse a conocer supuesto romance con Christian Cueva

La expareja de la ‘Foquita’ decidió bloquear los comentarios de su cuenta de Instagram, esto con el fin de evitar recibir opiniones negativas o agresivas relacionadas a lo difundido por Medina en su programa de espectáculos.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre las acusaciones de Pamela López?

Recordemos que esta manera de reaccionar es muy común entre los personajes famosos una vez que se da a conocer una noticia que los posiciona negativamente frente a la opinión pública. Eso sí, cabe mencionar que la misma Klug publicó un mensaje en Instagram para defenderse de las acusaciones de López.

“Con mucho desagrado me he visto sorprendida al ver mencionar mi nombre en una entrevista que debía tratarse sobre la lucha contra la agresión física y psicológica que se ejerce en el entorno intrafamiliar contra la mujer y los menores de edad, pero se desvió hacia otro lado”, empieza así el mensaje de Melissa.

“Es totalmente falso afirmar que he tenido una relación íntima con el señor Cristian Cueva. Durante toda la conversación por chat dejé en claro que mi cercanía con el señor Cueva es únicamente por vínculos de amistad y familia. Efectivamente nos hemos encontrado en diferentes lugares como restaurantes, casas de familiares, etcétera, pero siempre en compañía de otros amigos y familiares invitados a la reunión, por eso la cercanía con mis hijas que tanto se menciona”, agrega Klug.

Qué dijo Pamela López sobre Christian Cueva

“Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, empezó diciendo López este lunes 19 de agosto en el programa ‘América Hoy’.

Asimismo, López agregó que esta vez sí irá hasta el final con su denuncia. “He estado sometida a su manipulación. Yo seguiré hasta las últimas [consecuencias] con mi denuncia, por mí y por mis hijos. Varios episodios han sido delante de mis hijos. He sido muchos años víctima de violencia familiar. Este año he sido víctima de dos sucesos muy fuertes en mi vida, uno de ellos fue cuando descubro la infidelidad; y el otro fue un día antes de mi cumpleaños”.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela, aseguró haber recibido un material audiovisual en donde se ve a Cueva agrediendo a la madre de sus hijos. “Él estaba en estado de ebriedad y la acogota. Es una situación complicada”.

¿Qué más dijo Pamela López sobre Christian Cueva?

Pamela López también comentó que el popular ‘Aladino’ tiene problemas con el alcohol, según los especialistas que visitó. “Los terapeutas que llevaron nuestro caso, porque fuimos al psicólogo, le diagnosticaron problemas con el alcohol”.

Cuántos años de cárcel podría enfrentar Christian Cueva

Christian Cueva podría enfrentar hasta 25 años de cárcel tras las denuncias de agresión física y psicológica presentadas por su esposa, Pamela López. La abogada y exministra de la Mujer, Ana Jara, ha señalado que las acciones de Cueva podrían calificarse como tentativa de feminicidio, debido a la gravedad y sistematicidad de las agresiones, incluyendo un intento de asfixia documentado en video. Este delito, por sí solo, podría acarrear una condena de al menos 15 años de prisión.

Además, Jara ha instado al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con celeridad y ha sugerido que se imponga prisión preventiva a Cueva. La suma de todos los delitos que habría cometido podría llevarlo a enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión efectiva. Este caso ha generado una gran polémica en el ámbito público, con fuertes implicaciones tanto para la carrera profesional de Cueva como para su vida personal.