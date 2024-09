El cantante peruano Christian Domínguez ha respondido de manera contundente a las declaraciones de Alexa Samamé, quien lo acusó de infidelidades en febrero de 2024. En medio de una nueva polémica, la joven aseguró haber recibido mensajes del artista después del escándalo que ambos protagonizaron a inicios de año, insinuando que Christian tenía intenciones de retomar su vínculo secreto.

Alexa reveló en sus redes sociales que, tras hacer pública su relación, el cantante le escribió en varias ocasiones con mensajes motivacionales, los cuales ella ignoró. Este hecho habría sido interpretado como una ofensa por parte de Domínguez, de acuerdo con Samamé.

En respuesta, el también conductor de televisión desmintió cualquier mensaje con Alexa, calificando sus afirmaciones de falsas. “Todo lo que ha dicho, que le escribí y que le mandaba (TikToks), es mentira. No es cierto que haya tenido algún tipo de comunicación después de lo que sucedió”, declaró a Trome.

Por otro lado, Samamé afirmó que durante un show en Chiclayo, donde se reencontraron, Domínguez habría solicitado al dueño de la discoteca que la retirara del lugar, amenazando con no cantar e incumplir su contrato. Según la joven, Christian esperó hasta las 2 a.m. para que ella abandonara el recinto antes de ofrecer su espectáculo. “Se puso a llorar diciendo que si yo estaba ahí, él no se presentaría para nada en el mundo”, indicó.

Christian Domínguez revela que tomará medidas legales contra Alexa Samamé





Ante estas acusaciones, Domínguez exigió que Samamé se retracte, advirtiendo que, de no hacerlo, tomará acciones legales. “Le voy a dar la oportunidad de que se retracte, porque si no lo hace, la demandaré”, enfatizó en la misma entrevista. “Si está siendo guiada por su trabajo en una empresa y busca generar controversia, la están orientando mal”, agregó.

Respecto a las acusaciones de un supuesto pedido para que Alexa fuera retirada, el artista expresó: “Hasta lo que pasó en Chiclayo se lo puedo tolerar como show, pero lo que hizo ahora en sus redes sociales es diferente. Le doy la oportunidad de que se retracte; si no lo hace, tendrá que presentar pruebas de lo que está diciendo”.