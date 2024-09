¡Puso condiciones! Alexa Samamé, la modelo conocida por denunciar a Christian Domínguez por sus infidelidades, reveló que, durante una presentación el 15 de septiembre en una discoteca de Chiclayo, el cantante exigió que ella se retirara para poder cumplir con su actuación junto a la Gran Orquesta Internacional.

Un reporte de Magaly TV, La Firme expuso las declaraciones de Alexa Samamé, quien coincidió en el mismo evento con Christian Domínguez. Según la joven, el cantante se habría demorado hasta una hora en salir al escenario, esperando a que ella se retirara del lugar para evitar coincidir en el mismo espacio.

“El señor Christian Domínguez, tengo entendido, hizo un show con el dueño de la discoteca para que yo no me presentara”, declaró indignada Alexa Samamé, quien exigió profesionalismo al cantante y dejó en claro que ella asistió al evento por trabajo, no para encontrarse con él. “Se puso a llorar diciendo que si yo estaba ahí, él no se presentaría para nada en el mundo”, añadió.

Samamé también afirmó que Domínguez subió al escenario pasadas las 2 de la mañana, solo para evitar cruzarse con ella. “No quería que ni esté presente, y no es su local, él no es dueño de Chiclayo. Yo he venido a trabajar, no a verlo a él, no me interesa”, sentenció. Hasta el momento, el cantante no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el incidente.

Como se recuerda, la joven se hizo conocida tras asegurar que tuvo una relación con Christian Domínguez, justo cuando él mantenía un compromiso con Pamela Franco. Las declaraciones llegaron tras el ampay del cantante, quien fue captado con otra mujer llamada Mary Moncada.