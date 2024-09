Karla Tarazona volvió a hablar de Christian Domínguez y aseguró que se siente feliz de que el cantante haya hablado de ella como su presente. Si bien se sintió halagada por las declaraciones de Domínguez, aseguró que están llevando las cosas con calma y no tienen apuro en oficializar una posible reconciliación.

“Me parece lindo que él piense así y que se sienta feliz. Cuando una aporta felicidad sana a la persona que quieres, pues te sientes feliz. Me gusta que (Christian) viva su presente al máximo con su familia e hijos. Lo veo sereno, con mucha paz y muy tranquilo. Nada lo perturba y no vive pendiente de nada ni de nadie, que no sea su presente”, dijo Tarazona al diario Trome.

“Todo con paciencia, nada nos apura. No queremos que nuestro presente se malogre, tenemos una relación de amigos, padres y compañeros de trabajo. No lo presionen ni me lo apuren, sino lo mando por un tubo (risas)”, añadió.

Asimismo, la conductora de “Préndete” habló sobre su situación sentimental y cree en el cambio del cantante. Además, descartó que vayan a tener más hijos.

“Siempre vivo mi presente, el pasado no importa y Christian es mi presente, pero todo paso a paso y con cuidado. No hacemos daño a nadie. Sigo creyendo que las personas mejoran… Así es. Ya no más hijos”, aclaró la Tarazona.

