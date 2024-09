Si bien es cierto que Karla Tarazona y Christian Domínguez no revelan nada conciso sobre el tipo de relación que mantienen, sus apariciones públicas, gestos y declaraciones sugieren que se habrían dado una nueva oportunidad en el amor. Por ejemplo, recientemente, la conductora de televisión se refirió a la posibilidad de contraer nupcias con el cantante de cumbia, un asunto que no pasó desapercibido por los medios de comunicación. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA SOBRE LA POSIBILIDAD DE CASARSE CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

En diálogo con las cámaras de “Amor y Fuego”, Karla Tarazona fue consultada en tono de broma sobre cuando será su matrimonio con Christian Domínguez. Si bien pudo quedarse callada, la conductora de “Préndete” optó por responder, también de forma humorística, que podría casarse con el cumbiambero, siempre y cuando sea de verdad en esta ocasión, haciendo alusión a la boda simbólica que la pareja tuvo en el año 2014.

“Si es de verdad, puede ser, de mentira ya no atraco”, expresó entre risas. Sin embargo, también resaltó que ese gran paso no puede ocurrir por el momento porque ni siquiera están saliendo. “Ni relación hay todavía, paso por paso”, manifestó.

En este contexto, cuando Tarazona era interrogada, cerca de ella se encontraba Domínguez, quien también llegó a ser consultado por un posible matrimonio. “Primero que me dé bola”, dijo con una sonrisa el líder de La Gran Orquesta Internacional.

Por otro lado, aunque no anunciaron nada oficial entre ellos, Christian Domínguez llegó a decir en otro momento que aún tiene muchas cosas por definir antes de comprometerse. “Nosotros hemos sido claros, qué es lo que tenemos, cómo lo manejamos, los tiempos, son procesos”, señaló el intérprete de cumbia, dejando abierta la posibilidad de que efectivamente existe un vínculo fuerte con la madre de uno de sus hijos.

¿QUÉ SUCEDE ENTRE KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

El intérprete de cumbia y la conductora de televisión han estado en el centro de la atención mediática luego de que se publicaran imágenes de ambos compartiendo un beso durante la celebración del cumpleaños del cantante. Este material, difundido a finales de julio por el programa “Magaly TV La Firme”, ha generado gran revuelo tanto en el público como en los medios peruanos.

Aunque Tarazona, en su programa ‘Préndete’, calificó el beso como un simple gesto afectuoso sin implicaciones románticas, Domínguez dio una versión diferente, señalando que no fue un beso aislado, sino varios gestos de cariño durante su cumpleaños, desmintiendo así cualquier idea de reconciliación formal, según informa Infobae Perú.

Si bien pasan las semanas y ninguno confirma oficialmente una reconciliación, las ocasiones en que han sido sorprendidos dándose muestras de afectos sugieren que ambos han decidido darle una segunda oportunidad a su relación.

¿KARLA TARAZONA Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ RECIBEN INDIRECTAS DE PAMELA FRANCO?

Tras la separación de Pamela Franco y Christian Domínguez, surgieron rumores de que el cantante de cumbia podría haber encontrado consuelo en su expareja, Karla Tarazona. En medio de este tema, en junio de este año, Franco utilizó su cuenta de TikTok para compartir un vídeo donde utilizaba un audio con una frase dirigida hacia la pareja de un hombre infiel. Esto se interpretó como un mensaje para Tarazona, quien tiene un estrecho vínculo con Domínguez.

“Tranquila mi amor, que nadie le va a quitar ese mujeriego. Esa mala vida se la merece solo usted”, dijo entre risas, lo cual ha generado una ola de comentarios en las redes sociales.

A pesar de todo esto, la cantante precisó que no realiza videos para su expareja, o con el fin de atacar a Karla Tarazona. “La verdad me rio, hago tiktoks, los que me gustan sin pensar en nadie”, dijo para el diario Trome. Tras ello, complementó: “Lo que dicen me resbala porque sé cuál es la intención y también sé como soy, pues si tuviese que decir algo, lo hago. El TikTok es para divertirse”.