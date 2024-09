Ante las controversias que rodean al cantante Deyvis Orosco, por una supuesta intención de infidelidad tras haber contactado a su expareja, la modelo Andrea San Martín, para solicitarle un encuentro privado, Cassandra Sánchez de Lamadrid, esposa del artista, ha salido en defensa de su matrimonio respondiendo a las críticas que recibió en en redes sociales.

El domingo 15 de septiembre, la empresaria publicó en Instagram un video previamente compartido por su esposo, Deyvis, donde le dedica un mensaje de amor junto a su hijo. Orosco mandó aquel video tras negar que tuvo intenciones románticas con San Martín, asegurando que la videollamada realizada fue por motivos laborales, porque deseaba coordinar una entrevista con Andrea para su programa en Radio Karibeña.

“Mis chicos me sorprendieron, como en todos mis viajes, con un video. Los amo, ya regreso”, escribió Cassandra en la publicación. Por su parte, Orosco respondió con: “Te amo, mi amor. Aquí nos vemos. Te amamos”, y Cassandra contestó: “Yo más, ya vuelvo, cada vez se me hace más difícil irme”.

La respuesta de Cassandra Sánchez Lamdrid a una usuaria que la llamó “ciega” por confiar en Deyvis Orosco





A pesar de este gesto de afecto, la publicación no tardó en recibir críticas. Cassandra Sánchez fue blanco de cuestionamientos, incluyendo uno en el que una usuaria la llamaba “ciega” por confiar en su relación. “Yo también estuve ciega como tú ahora con Deyvis”, le escribió.

En respuesta, Cassandra utilizó su cuenta de Instagram para defenderse. “Vives más tranquila cuando te das cuenta que tu felicidad puede activar traumas externos de otras personas y por eso no hay que tomarlo personal” , dijo primero. Luego añadió: “Empatizo contigo por lo que te haya pasado, pero no me lo cargues a mí o a mi relación . Ojalá encuentres forma de soltar el resentimiento que aún perdura en ti”, acompañando el mensaje con un emoticón de manos en oración. La empresaria agregó: “Las relaciones son entre dos, no un proyecto comunitario”, mostrando su frustración con la situación.

Además, para reforzar su postura, Cassandra compartió un mensaje de apoyo publicado por Deyvis Orosco: “No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras”. Esta declaración del cantante se produjo tras la reciente aparición de Andrea San Martín en el programa “Magaly TV, la Firme”, donde respondió a un comunicado de Orosco, donde niega tener segundas intenciones en una videollamada, realizada el 3 de agosto a las 10 p.m.