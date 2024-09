¡Lo decía entre líneas! Jesús Alzamora, presentador de televisión y creador de contenido para Internet, reveló que propuso a su esposa, María Paz González-Vigil, la idea de tener una relación abierta, un tipo de vínculo no monógamo que permite a los cónyuges mantener relaciones sexuales o emocionales con otras personas sin que fuera considerado infidelidad.

Estas declaraciones se dieron durante una entrevista en su podcast “La Lengua” con Flavia Laos. El fragmento de video, que se viralizó gracias al tiktoker Ric La Torre, ha generado suspicacias debido a la supuesta infidelidad de Jesús Alzamora, quien fue grabado besando a otra mujer en la discoteca Perro Negro, de Colombia, en agosto de 2023.

“Qué divertido sería solamente para ver cómo es el rollo social, una vez en 15 años, obviamente no va a pasar” , afirmó Alzamora, mostrando inicialmente un tono humorístico sobre la idea. Sin embargo, el conductor de ‘La Lengua’ rápidamente confirmó que había planteado esta propuesta a su esposa. “ Paz me mete una patada. Se lo he planteado, obviamente en broma. No se podría, yo tampoco podría”, explicó.

En la misma conversación, Flavia Laos le preguntó a Alzamora si considerarían ‘abrir’ la relación si estuvieran en el extranjero. Aunque Jesús mostró un momento de vacilación, finalmente rechazó hacerlo, indicando que no es una posibilidad que contemple, incluso fuera del país.

¿Qué dijo María Paz González-Vigil por la infidelidad de Jesús Alzamora?





En relación con las imágenes, María Paz González-Vigil salió en defensa de Jesús Alzamora, afirmando que estaba al tanto de las fotos y que la supuesta infidelidad no ha afectado su relación. “Él fue quien me mostró las imágenes porque nuestra relación se basa en la confianza”, explicó. “Como pareja, hemos trabajado mucho para que nuestra familia siga adelante; estamos juntos, unidos y, sobre todo, con mucho amor”, concluyó.

En una entrevista previa, la modelo y presentadora reveló que no desconfía de Jesús Alzamora, incluso si él viaja al extranjero o participa en despedidas de solteros. “Lo que pueda hacer en Japón, lo puede hacer en la esquina de mi casa”, comentó. Hasta el momento, Jesús Alzamora no se ha pronunciado.

Por otro lado, durante otra conversación con el Trome, González-Vigil opinó sobre la infidelidad: “[...] Tengo que estar en la situación para saberlo. No hay que poner las manos al fuego por nadie, pero creo que Jesús nos valora tanto que no se arriesgaría a perdernos”.