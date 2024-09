La modelo y exreina de belleza (2016), Valeria Piazza, mostró su apoyo a su amiga, la también modelo y presentadora María Paz González-Vigil, en medio del escándalo por la supuesta infidelidad de su esposo, el actor Jesús Alzamora, quien fue captado besando a otra mujer en la discoteca Perro Negro de Colombia, en agosto de 2023.

Durante una entrevista en el programa de YouTube “En Khe Están”, Valeria Piazza afirmó que las imágenes de Jesús Alzamora, difundidas por “Magaly TV, la Firme” el 16 de septiembre, fueron compradas por Magaly Medina. Además, sentenció que María Paz González-Vigil, esposa de Alzamora, ya estaba al tanto de los videos antes de que fueran emitidos.

“En lo poco que hablé con ella, me dijo que ya había visto el video. Jesús se lo mostró. Ella sabía”, comentó Piazza en respuesta a las preguntas de sus interlocutores, quienes sugirieron que las imágenes podrían haber sido proporcionadas por Paco Bazán con el fin de perjudicar a Jesús en medio de su disputa. En este contexto, Piazza aclaró: “El video no lo tiene Paco Bazán; alguien se lo ha vendido a Magaly Medina”.

Magaly responde a Valeria Piazza





Al respecto, Magaly Medina le respondió a Valeria Piazza, indicando que no compró las imágenes de Jesús Alzamora, sino que fueron enviadas a su programa de televisión sin precio. No obstante, la conductora dijo que desconoce al autor del video y sus motivos para enviarlos un año después de haberlo grabado.