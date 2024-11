El cantante Christian Domínguez reapareció en un evento público para hablar de su vida y proyectos personales, pero como es inevitable, también fue consultado por Pamela Franco. Según dijo, no existe posibilidad de que ambos se crucen sobre un escenario.

En entrevista con el diario Trome, Domínguez aseguró que no se podría cruzar con su expareja en un concierto ya que, desde el inicio, coordinan sus tiempos para evitar cruzarse en el backstage o el mismo escenario.

“No se dejen engañar por los empresarios. Les digo, ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va suceder, nunca nos vamos a cruzar’. Si ellos están lucrando con el morbo, los empresarios, es mentira, lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces en las fechas pasadas y las que vengan”, aclaró el cantante.

“No se dejen engañar, existen 30 o 40 minutos entre artista y artista si son continuos, si hay un artista en el medio, peor, en ese lugar (evento en Moquegua) peor, porque se ingresa con camionetas. No se dejen engañar”, agregó.

Eso sí, aclaró que no rechazaría un contrato solo porque en el evento también se presenta la madre de su última hija, pero prefiere evitar cruzarse para evitar comentarios mal intencionados.

“No es una condición, yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse) no va a suceder, ni con plata”, aseguró.

