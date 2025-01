¡Indignado! Christian Domínguez se pronunció por las declaraciones del futbolista Christian Cueva, quien aseguró en televisión nacional que ambos tuvieron una reunión, donde el cantante habría respaldado su romance con Pamela Franco, expareja y madre de la hija de Domínguez.

Por ese motivo, al ser entrevistado por el diario Trome, el líder de La Gran Orquesta Internacional, aclaró que su encuentro fue para abordar temas relacionados con su hija, y brindarle alguna aprobación parera tener un romance con Pamela, mostrándose sorprendido tras las declaraciones de Cueva en entrevista con Andrea Llosa.

“Estuvo presente en una reunión, porque yo tengo reuniones siempre con su mamá por temas de la bebé. Fue para decirme que eran pareja y por lógica, iba a conocer a mi hija”, explicó Domínguez, desmintiendo la idea de que hubiera dado una “bendición” al romance.

Además, Christian manifestó que le pidió al futbolista que el proceso de conocer a su hija fuera gradual y natural. “Le dije que eso de conocer a mi hija sea poco a poco, progresivo, era lo natural. Era un panorama de tranquilidad para mí, son cosas personales de mi bebé”, aseguró.

Por otro lado, se mostró indignado por la revelación que hizo Christian Cueva. “Me incomoda, eso es lo que se tenía que mantener siempre en reserva, porque nadie tiene por qué enterarse si me reúno o no me reúno, es algo privado, es algo que a nadie más le compete, solo a nosotros”, manifestó.

Finalmente, el artista dejó claro que no tiene ninguna opinión sobre la relación de su expareja con el futbolista. “Yo veo por mi bebé, de la vida personal de Franco es un tema de ella. Yo no tengo nada que opinar”, concluyó el cantante, reafirmando que su único interés es el bienestar de su hija.

¿Qué dijo Christian Cueva?





Durante una entrevista con Andrea Llosa, el futbolista Christian Cueva aseguró que antes de mudarse con Pamela Franco, tuvo una conversación con Domínguez para asegurarse de hacer las cosas correctamente. “Queremos hacer las cosas bien, por eso yo conversé con el papá de su hijita y conversamos bien... era así la manera”, dijo el futbolista.

Además, Cueva aclaró que Domínguez no puso obstáculos a su relación, pero le pidió respeto y paciencia: “Él me entendió, me pidió respeto, cariño e ir paso a paso”, comentó.

El deportista reveló que en octubre de 2024, la comunicación con Domínguez se volvió más fluida, aunque anteriormente solo tenían intercambios amicales. “Antes de eso, eran conversaciones amicales, de ‘¿cómo estás? ¿Qué tal te está yendo?’”, explicó.