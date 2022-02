El popular Edson Dávila, conocido en la farándula nacional como ‘Giselo’, habló de sus inicios en la televisión y reveló cuánto le pagaban en sus primeras apariciones en el programa “El gran show”, en el año 2012.

El también presentador de “América Hoy” ofreció una entrevista al podcast “Por mi madre”, conducido por El Tobi y Dafonseka, donde reveló detalles de su debut en la pantalla chica y su experiencia antes de la fama.

Al ser consultado por cuánto le pagaban en su debut en la televisión, Edson Dávila confesó: “Yo no trabajaba ahí todavía, pero me pagaban, por el sábado que iba a bailar, S/200″.

Inmediatamente, los conductores del podcast le preguntaron: “¿Cuántas horas?”, a lo que ‘Giselo respondió que el monto era por su semana de ensayo y el show en vivo que realizaba los sábados. Su respuesta provocó la risa del Tobi y Dafonseka.

Frente a esto, Dávila reconoció que esta oportunidad en la televisión no la aceptó por dinero, sino para hacerse conocido. “Siempre le dije a mi mamá: ‘Mamá, esto no se trata de la plata, pero necesito que la gente poco a poco me vea’”, explicó.

Por otro lado, Edson Dávila también confesó que antes de la televisión animaba shows y eventos, donde solo cobraba S/30 por su participación. Actualmente, ‘Giselo’ es uno de los personajes más queridos de la televisión nacional y formar parte del equipo de “América Hoy”.

