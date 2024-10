“El gran chef famosos: La academia” se encuentra en su etapa de ciclo vacacional, donde los seis participantes eliminados han regresado a la cocina en búsqueda de la posibilidad de retornar al programa. Sin embargo, no todas las noches son de alegría, ya que algunos alumnos no la pasan bien, tal es el caso de Erick Delgado.

El exfutbolista de Sporting Cristal y de la selección peruana no la pasó nada bien con la preparación de su primer plato y no lo completó, hecho que provocó su molestia y una reacción airada.

“Su atención por favor, señor Delgado. Por favor, controle su ira”, dijo el conductor José Peláez, quien intentó calmar al exfutbolista, quien tuvo dificultades tras cortarse un dedo.

“Pido disculpas. Me bloqueé con el tema del dedo y no pude hacer la mayonesa, empecé a sangrar demás. No ha sido el mejor primer palto que pude haber hecho”, reconoció Erick Delgado.

Cabe señalar que, tras no presentar su plato completo, el exfutbolista obtuvo cero puntos por parte del jurado, complicando así sus aspiraciones de volver a la temporada de “El gran chef famosos: La academia”.

Finalmente, el segundo plato se definió con enfrentamiento, el ganador se llevaba cinco puntos, mientras el perdedor se iba con las manos vacías. Raysa Ortiz se impuso a Chapasa, Luigi Monteghirfo logró vencer a Milena Warthon y Anthony Chávez se llevó la victoria ante Erick Delgado.

