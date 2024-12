Karla Tarazona y Christian Domínguez volvieron a aparecer juntos en un evento público, esta vez, en el reencuentro de Skándalo, donde disfrutaron al máximo y se animaron a contar detalles de su relación. Un momento interesante sucedió cuando Tarazona confesó que fue víctima, otra vez, de un engaño de Domínguez para aparecer en su nuevo videoclip.

En declaraciones a la prensa, Karla Tarazona contó cómo fue que apareció de forma sorpresiva en el videoclip del tema “Entre blancas y negras” de la Gran Orquesta Internacional. En las imágenes, se muestra a la conductora de TV, de espaldas en el set de “Préndete”, hablando por teléfono con Domínguez.

“Aló, amor, ¿dónde estás?”, se le oye decir a Tarazona en el videoclip. Ante esto, Christian Domínguez, rodeado de sus amigos, aparece diciendo: “Tranquila, mi amor, ya cambié”.

“Al final, necesitábamos una voz para alguien le conteste el teléfono. Iba a ser la señora del dueño del estudio y no estaba. Y yo la llamo a Karla y le digo ‘mami, escúchame, mándame un audio’”, contó Domínguez.

“Yo cobro en euros. No saldrá mi cara, pero sale mi voz. Me dijo que le mande un par, pero le mandé 100… Después fui a la oficina y dije ‘¿cómo es?’, a mí me dijeron una cosa y me vendieron gato por liebre. Como siempre, este me engaña, me estafa”, añadió, entre risas, Tarazona.

En la misma entrevista, Karla Tarazona también reveló que conserva algunos detalles de su pasada relación con Christian Domínguez, destacando un anillo. “Como se terminó la relación, no me quedé con la sortija de compromiso, le saqué la piedra y lo convertí en esta sortija. Lo demás lo vendí”, contó.

