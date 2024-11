¡Lo negó! Karla Tarazona respondió a los comentarios de Pamela Franco, quien dejó entrever que, quizá, para Christian Domínguez ella era “el amor de su vida”. Por ello, durante el programa radial que conduce, Tarazona descartó mantener una relación y tener sentimientos románticos por su expareja, quien mantuvo una relación con Franco.

“Hoy en día yo no tengo amor de mi vida” , aseguró Tarazona en Radio Panamericana, agregando que descubrirá quién es esa persona “de acá a unos años, si es que llegara”. Aunque reconoció que su relación con Domínguez dejó una huella importante, enfatizó que solo considerará como su verdadero amor a la persona que “se quede conmigo para siempre”.

De otro lado, Karla desmintió cualquier insinuación de un romance con Christian Domínguez mientras él estaba con Pamela Franco, resaltando el respeto mutuo durante sus respectivos compromisos. “Las personas que me conocen saben que yo soy muy respetuosa, y cuando estoy en una relación siempre la he respetado”, declaró, añadiendo que el contacto que mantuvieron fue estrictamente por temas relacionados a su hijo en común y de manera esporádica “para evitar malentendidos”.

Finalmente, la conductora reafirmó su postura de no hacer comentarios públicos sobre estos temas, argumentando que lo hace “por respeto a los niños”, y dejó claro que no opinará más sobre el asunto. Por su parte, Franco vive una nueva etapa amorosa tras confirmar su relación con el futbolista Christian Cueva.

Durante una entrevista en el podcast de Carloncho, Pamela Franco reveló que, en su relación con Domínguez, no percibía muestras de afecto hacia ella. Franco llegó a insinuar que Karla Tarazona podría haber sido el verdadero amor del cantante. “Yo sentía que no había cariño de su parte hacia mí”, confesó, y agregó: “De repente, ella es el amor de su vida, y eso hay que respetarlo. No se lo reprocho”.

