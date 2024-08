No fue un buen día para la cantante Leslie Shaw, ya que fue expulsada de “El gran chef famosos, la academia”. La artista fue la tercera en decirle adiós al programa de cocina de Latina, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

Por otro lado, Diana Sánchez, Jelly Reátegui y Carlos Palma se sintieron más aliviados al pasar al siguiente ciclo. Ellos deberán afrontar nuevos retos en los siguientes días.

En total, los participantes prepararon dos platos la noche del 5 de agosto: el primero fue choritos a la chalaca y el segundo escabeche de pescado. En ambos casos, los famosos siguieron la receta al pie de la letra, ya que nunca habían preparado algo similar y no querían fallar durante el proceso.

Pese a que los platos finales de Leslie Shaw no convencieron del todo, hubo detalles que sí mostraron su mejoría en la cocina y el jurado lo reconoció, como sus cortes en brunoise que, para Javier Masías, fueron espectaculares.

Durante el programa, la cantante también sufrió un corte en los dedos que alertó a José Peláez; sin embargo, y por fortuna, no pasó del susto. Es así que la artista siguió en la competencia hasta culminar su preparación.

Luego de probar los platos, y tras unos minutos de deliberación, el jurado Javíer Masías anunció que la expulsada de la noche era Leslie Shaw . Así, la compositora se unió a Israel Dreyfus y Matilde León, quienes fueron los primeros en abandonar la competencia.

"Era una de las favoritas", Leslie Shaw fue eliminada de ‘El Gran Chef Famosos’ y su compañero Carlos Palma pasó a la siguiente fase del reality culinario. La cantante se mostró sorprendida tras dictamen del jurado y agradeció por la oportunidad de participar del programa. (Video: Latina TV)