Karla Tarazona rompió su silencio y ofreció una entrevista al programa “Al sexto día”, donde habló sobre la polémica en la que se encuentra tras difundirse un video en el que aparece besando a su expareja Christian Domínguez. Al respecto, la conductora de TV salió a aclarar lo sucedido.

En entrevista al programa conducido por Laura Spoya, Tarazona se defendió de las críticas y dejo en claro que, a pesar de lo que la gente pueda pensar, ella es una mujer madura y mantiene intacta su dignidad.

“Me da risa porque me juzgan y me dicen ‘dignidad, dignidad’. Tengo dignidad, pero también con los años aprendí a madurar, a entender muchas cosas y porque no quizá en algún momento perdonar”, contó Tarazona.

“En todo caso, si yo me sigo dando piquitos, besitos, abracitos no sé, chapaditas, lo que quieras, ¿a alguien le hacemos daño? Ambos somos personas solteras, adultas, estamos en otra parte de nuestras vidas. Yo no me escondo y todo el mundo sabe muy bien que no sirvo para esconderme porque no nací para esconderme o que me tengan escondida. Si en algún momento oficializo o digo algo, ustedes mismos lo van a ver”, añadió.

De esta manera, Karla Tarazona espera poner fin a las especulaciones en torno a una posible reconciliación amorosa con Christian Domínguez. Ahora, la presentadora de TV espera que todo mejore por el bien de su familia.