La conductora de televisión Magaly Medina rechazó las acusaciones que vincularon a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y tráfico de influencias durante la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Estas especulaciones surgieron tras las polémicas que involucran al actor cómico Andrés Hurtado.

Durante los primeros minutos de “Magaly TV, la Firme”, del miércoles 11 de setiembre, Medina rechazó las acusaciones, negando que su éxito financiero haya sido propiciado por Hurtado. “Que Chibolín se haya enriquecido él, no sé de qué forma, eso tendrá que averiguarlo las autoridades, no significa que otras personas que no teníamos ningún vínculo con él, nos hayamos enriquecido” , comentó indignada.

Por otro lado, Magaly defendió su carrera televisiva, alegando que tiene una trayectoria “limpia” y “transparente”. “Yo hago diversión y diversión la he hecho desde hace 27 años. Mi carrera es limpia y transparente”, subrayó. Asimismo, la Urraco denunció que los ataques en su contra buscan dañar a su círculo familiar: “La gente es tan malvada, tan cobarde, que al no poder tirarme abajo, buscan hacerle daño a otras personas. Quieren enlodar a alguien que esté a mi alrededor a como dé lugar y eso es algo que no voy a permitir”.

Siguiendo con el pronunciamiento, Magaly afirmó que no tiene relación con personas corruptas o involucrados en delitos contra el Estado. “Nunca me hubiera asociado, ni siquiera para casarme, nunca me hubiera unido a un corrupto ni a ningún delincuente . Las redes sociales están llenas de monitos ignorantes que sin investigar, sin preguntar, empiezan a tirar un barro terrible”, comentó.

