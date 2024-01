La actriz Mayra Couto, recordada por su papel de ‘Grace Gonzales’ en “Al fondo hay sitio”, ofreció una reveladora entrevista donde habló sobre el difícil momento que vivió tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides en el año 2013. Según dijo, le detectaron la enfermedad cuando estaba en su mejor momento en la serie.

En entrevista con el programa “Doctor Prevención”, la actriz nacional reveló que cuando fue diagnosticada tenía tan solo 20 años, pero una agenda bastante cargada con las grabaciones de la serie, sus estudios y las giras.

“Estaba en el cuarto año de ‘Al Fondo Hay Sitio’, tenía muchas cosas que hacer. De lunes a viernes grababa en la mañana y tarde, estudiaba en la universidad en las noches, y los fines de semana viajaba a hacer giras. Tenía solo 20 años, fue una época en la que la pasaba mal porque sentía que mi tiempo era para los demás”, contó la actriz.

Asimismo, Mayra Couto habló sobre las secuelas de su enfermedad, ya que el cáncer hizo metástasis en los ganglios y complicó su situación. Pese a las dificultades y gracias a su temprano tratamiento, logró vencer la enfermedad.

“Tengo que tomarlo todo el tiempo (el calcio). La gente no comprende mucho que andar sin un órgano tan importante afecta un montón de cosas. Me quedaron un montón de secuelas. Siempre digo que tengo el cuerpo de una señora de 80 años, pero me veo rica, jaja. Tengo condromalacia, que no sé y más cosas”, reveló.

