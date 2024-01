¿Mayra Couto volvería a actuar con Andrés Wiese? Esto dijo la actriz

Mayra Couto es una de las figuras más entrañables de “Al fondo hay sitio” por interpretar a “Grace Gonzales” en las pasadas temporadas. Sin embargo, la actriz ha mencionado la intención de regresar una vez más a la exitosa serie de América Televisión, aunque con ciertas condiciones. En esta nota, conoce las declaraciones.

¿QUÉ DIJO MAYRA COUTO SOBRE SI VOLVERÍA A TRABAJAR CON ANDRÉS WIESE?

Mayra Couto brindó una entrevista a ‘Todo se Filtra’ que se transmite por Panamericana Televisión, donde decidió responder ciertas preguntas incomodas. Se le preguntó si volvería a compartir escenas con Andrés Wiese en la serie “Al fondo hay sitio”, a lo que ella tajantemente negó que exista esa posibilidad así se lo pidan.

“Cómo te digo que no. Yo no quiero volver a sentirme así y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir”, mencionó. Como se sabe, Couto tomó la decisión de denunciar al actor Andrés Wiesse de acoso en junio del 2020, esto causó que se generara mucha polémica entre todo el elenco.

¿QUÉ OPINA MAYRA COUTO SOBRE LOS CRÍTICAS?

Durante la entrevista, Mayra Couto no dejó pasar el momento para responder sobre los comentarios que se vienen haciendo en las diferentes redes sociales sobre su lenguaje inclusivo y su cortometraje llamado ‘La munda es nuestra’, causando el reproche de los seguidores hasta ahora.

Ante ello, la artista mencionó que no la ofende cuando se refieren a ella con el apodo de ‘La Munda’ e incluso siente que sus proyectos son importantes para ellos. “Pues ya creo que me quedé con esa chapa, soy la ‘Grace’, ‘La Munda’, pero, bueno, no me ignoran. Eso es lo importante”, dijo para dicho medio.

Es importante recalcar que, en la actualidad, la actriz peruana pasa por un buen momento sentimental, pues hace algunos días se dejó ver muy enamorada de su novio colombiano, Juan Camilo de 33 años. Ambos decidieron oficializar en el 2021, por lo que actualmente tienen 3 años de relación.

¿QUÉ SE SABE DE LA DENUNCIA CONTRA ANDRÉS WIESE?

En febrero de 2022, Andrés Wiese reveló que las denuncias que se habían interpuesto en su contra fueron archivadas. Por medio de sus redes sociales, el actor se pronunció sobre la actualización del proceso de las investigaciones que se le abrieron en el Ministerio Público por un supuesto acoso sexual hacia Mayra Couto y una joven de 17 años a quien conoció en el internet.

“Hoy, 9 de febrero del 2022, después de un poco más de año y medio, el Ministerio Público acaba de comunicarme, a través de mi abogado, que ambas investigaciones interpuestas en mi contra se han archivado finalmente”, dijo en un comunicado que lo publicó a través de su Instagram oficial.

Mientras que, Mayra Couto mencionó que esperaba unas disculpas públicas por parte de Andrés Wiese; pero como no sucedió, ahora no desea tener ningún tipo de vinculo con él y menos laboral. “No quiero vincularme con personas del pasado, eso es algo que ya cerré”, explicó.