Olenka Mejía ofreció una extensa entrevista al podcast “Café con la Chévez” y habló de diversos pasajes de su vida, entre ellos, contó detalles de la relación que mantuvo con Jefferson Farfán. Según dijo, todo empezó con una amistad y salidas entre amigos, para que luego se diera una relación.

“Como cualquier persona que quiera conocerse. Él era soltero en ese momento, yo también y comenzamos a conversar, a salir. Todo era en grupo al principio. Yo asistía a La Molina con amigas, un montón de mis amigas son testigos y varios también de ahí. Había también varios futbolistas en esas reuniones”, contó Mejía.

“Fue a través de chats, de salidas, como que se creó un gusto, era supercaballero, atento. Cuando llegaba al sótano, a ‘La caliente’, siempre me recibió con muy buena onda a mí y a mis amigas... y poco a poco se fue dando y después ya”, añadió.

Si bien su relación marchaba viento en popa, Olenka Mejía reveló que todo cambió cuando se embarazó y perdió a su bebé. Luego de eso, asistió a un programa y bromeó con una presunta oficialización de su romance, hecho que no fue bien visto por el exfutbolista.

“Después de eso yo salgo en un programa, por un tema de Jorge Plasencia, pero muestran unas imágenes en Miraflores. Entonces yo digo en son de chacota, ‘pronto viene la oficialización’. Entonces, él no lo tomó bien y desde ahí siento que todo fue mal. Vinieron sus tres demandas que las archivaron, fue todo un proceso de más de tres años”, explicó.

“Le escribí por Instagram ‘oye, no puedo creer que seas tan miserable, sabiendo la verdad de cómo han sido las cosas y sabiendo que yo soy padre y madre para mi hijo me demandes por un montón de cosas, que queriendo como único objetivo meterme presa, dejarme en la ruina económicamente’; pero no tuve respuesta”, agregó.

Finalmente, Olenka Mejía calificó a la ‘Foquita’ como “una persona totalmente pedante”. Según dijo, entiende que haya niños que lo admiran, “pero a veces admiran al personaje equivocado”.

