En un desenlace que ha captado la atención mediática, Olenka Mejía ha salido victoriosa frente a la demanda presentada en su contra por el exfutbolista Jefferson Farfán, quien la acusaba de fingir un embarazo y de falsedad genérica. ¿Qué más se sabe sobre este tema? En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DEMANDA DE JEFFERSON FARFÁN CONTRA OLENKA MEJÍA?

Jefferson Farfán, exfutbolista, presentó una demanda contra Olenka Mejía, acusándola de fingir un embarazo y de falsedad genérica. Sin embargo, la justicia ha desestimado estas acusaciones por falta de pruebas suficientes. Olenka Mejía comunicó a través de sus redes sociales que ha sido exonerada de todas las demandas interpuestas por Farfán y que el caso ha sido archivado definitivamente.

En respuesta a estas acusaciones, Mejía siempre sostuvo que la verdad estaba de su lado, lo que fue fundamental para su liberación de cualquier proceso legal iniciado por Farfán. La defensa del exfutbolista había solicitado una revisión del caso alegando una mala interpretación del delito, pero el último fallo confirmó que no se procederá con ninguna investigación en su contra respecto al fingimiento de embarazo.

La disputa legal entre ambos no es reciente y se remonta a una serie de desacuerdos públicos. En marzo de este año, Mejía, quien también es abogada, había presentado una acusación formal contra Farfán por abuso psicológico y graves ofensas. Esta serie de querellas y contrademandas ha mantenido a ambos en una prolongada batalla legal.

Con la exoneración definitiva de las demandas de Farfán, Olenka Mejía ha anunciado que iniciará una nueva acción legal contra él. Mejía acusa a Farfán de cuestionar su credibilidad y someterla a un constante desgaste con múltiples denuncias. Ahora planea tomar las acciones legales pertinentes para buscar justicia y responsabilizar a Farfán y a todos los involucrados en su caso.

¿QUÉ ES LO QUE SABEMOS SOBRE EL FUTURO CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

reveló por primera vez en el programa ‘Nadie se salva’ de Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo. Este último captó la atención de los espectadores al señalar que la popular ‘Foquita’ estaría diversificando sus ganancias del fútbol en negocios con grandes retornos económicos. En esta línea, reveló que Farfán sería propietario de un centro comercial en construcción en el sur de Lima, el cual incluiría uno de los supermercados más reconocidos de la capital.

“En la antigua Panamericana Sur, pasando el silencio, un poquito más allá, están construyendo un mall”, sostuvo Calvo. “Ya hay una marca conocida que va a tener tienda ahí que se llama Wong, varias tiendas, y ese mall es de la ‘Foquita’ Farfán”.

¿CÓMO REACCIONÓ MELISSA KLUG TRAS ENTERARSE DEL FUTURO CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

Las cámaras de ‘Todo se filtra’ de Panamericana TV no dudaron en buscar a Melissa Klug para averiguar qué es lo que tendría que decir sobre el nuevo prometedor negocio de la ‘Foquita’. Sorprendentemente, al parecer ella no tenía conocimiento sobre esta noticia, pues solo se limitó a decir que no había visto nada al respecto. Aún así su reacción fue bastante curiosa, pues se mostró sorprendida y con una expresión desconcertante.

Eso sí, también hay quienes consideran que la expareja de Farfán habría optado por no declarar más debido a un acuerdo de confidencialidad que firmó con el exfutbolista. Al parecer, este documento le impediría hablar de más sobre detalles privados de su vida. Mientras tanto, otras persona señalan que no quiso decir más debido a los recientes problemas legales que mantienen.

¿CUÁL SERÍA LA FECHA DE INAUGURACIÓN PARA EL CENTRO COMERCIAL DE JEFFERSON FARFÁN?

Tras conocerse el rumor de la inversión del exfutbolista en un centro comercial, ‘Todo se Filtra’ también se dirigió hasta el kilómetro 40 de la Panamericana Sur y allí confirmó que desde enero se estaba realizando la construcción de un centro comercial y que la obra estaría culminada en noviembre de este 2024.

Sin embargo, el mall en cuestión recién abriría sus puertas en diciembre, según confirmó un trabajador del proyecto. “Este año en diciembre, según lo planificado, está para inaugurarlo en diciembre”, afirmó un colaborador al reportero del magazine de Panamericana Televisión.

Por otro lado, el trabajador se animó a revelar que el centro comercial en cuestión contará con tres pisos y planea albergar alrededor de 200 tiendas, lo que representa una potencial ganancia millonaria en concepto de alquileres.