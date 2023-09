El presentador y exfutbolista Paco Bazán tuvo una emotiva reacción al enterarse de la muerte del político Hernando Guerra García, integrante de Fuerza Popular. La noticia lo dejó en shock, ya que, según comentó, eran familiares.

Bazán se encontraba comentando un programa de deportes en Internet que se transmitía en vivo junto con Gonzalo Nuñez y otros compañeros cuando le comentaron sobre el fallecimiento de Guerra.

El rostro del conductor quedó completamente pasmado ante la noticia y pidió que se confirmara el suceso.

“Parece que es real, sabes que yo tengo una relación consanguínea, está casado con mi prima (...) No, no lo puedo creer, literal, no lo puedo creer”, explicó.

¿Cómo reaccionó Paco Bazán luego de enterarse que Nano Guerra falleció?

Tras escuchar que la noticia es confirmada, Bazán se mostró desconcertado y reveló que Guerra estaba casado con su prima hermana.

“No, no lo puedo creer, literal, no lo puedo creer”, dijo el exdeportista con el rostro desencajado.

Luego de eso, el presentador de televisión comentó que se retiraría del programa por respeto a su familia, asimismo decidió no brindar detalles de la muerte del excongresista.

La muerte de Guerra García ha causado conmoción en la política nacional. El parlamentario se encontraba realizando su cronograma de actividades en Arequipa cuando falleció por un accidente cardiovascular, según trascendió.