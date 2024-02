Pamela Franco reapareció en el programa “Mande quien mande” luego de que el futbolista Christian Cueva emitiera un comunicado confesando haber sido infiel a su esposa con la cantante. En sus declaraciones, Franco aseguró que se siente en paz tras haber cerrado este capítulo de su vida.

“Ayer me tocó hacer lo que ya se tenía que hacer por todo lo dicho, cerré un capítulo en mi vida y hoy lo que acaba de pasar era lo que se tenía que hacer para terminar esa historia de hace cinco años”, dijo Pamela Franco.

Al ser consultada por el comunicado de Christian Cueva, donde el futbolista calificó a la cantante como “el peor error de su vida”, Pamela Franco aseguró que no se siente afectada por lo dicho en el comunicado, ya que ambos están de acuerdo en que fue un error.

“No me afecta, comprendo las palabras que ha puesto en su comunicado y los dos estamos de acuerdo en que fue un error y que debimos aclararlo, cerrar y ya culminarlo por completo. Yo quiero seguir adelante y estar recalcándolo sigue dañando después de muchos años, es momento de cerrarlo por completo”, precisó.

Pamela Franco se pronuncia por caso Cueva

¿Qué dijo Christian Cueva?

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista compartió un comunicado en el que confesó su infidelidad con Pamela Franco y aseguró que trabajará mucho para aliviar el mal momento que ha hecho pasar a su familia y su todavía esposa Pamela López.

“Durante los últimos días, han sido expuestos públicamente actos de mi parte que no me enorgullecen y a los que considero el error más grande de mi vida. Respecto de ellos, quiero pedir, públicamente, perdón a mi esposa, Pamela López y a mis hijos. Lamento profundamente el dolor que estos hechos del pasado hoy les causan y mi única intención es intentar aliviarlo y mitigarlo. A mi familia y a mis padres que también han sido involucrados, no me cansaré de pedir perdón”, escribió el deportista nacional.

En 'América Hoy' recordaron la última vez que Christian Cueva apareció en el programa en pasado 26 de abril del 2022. En el video se ve al futbolista que pareciera que actúa de manera condescendiente con su "tocayo" Christian Domínguez. (Fuente: América TV)