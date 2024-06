Rodrigo González, conductor de “Amor y Fuego”, reveló que no realiza muestras de cariño en público con su novio Salvatore, porque las considera negativas.

Durante la emisión de su programa, del miércoles 26 de junio, el conductor detalló que prefiere reservarse las acciones de afectos para su intimidad.

“Por ejemplo, a mí no me gusta mucho demostrar el amor públicamente porque no corresponde. Hay gente que se está besando en los restaurantes, no va (conmigo)”, sentenció el comunicador.

Sin embargo, el célebre Peluchín negó que por su orientación sexual evite demostrarle cariño a su novio en público, y precisó que su regla es aplicable para todos.

“No importa si eres hetero o gay. Me incomoda, de quien venga. En mi casa soy la persona más cariñosa del mundo, pero no necesariamente tengo que mostrarme todo el tiempo así”, añadió.

Este comentario lo dijo tras hablar de Austin Palao y sus escasas muestras de afecto con algunas de sus parejas.

Rodrigo Gonzáles y Salvatore oficializaron su relación en 2021, se llevan 6 años de diferencia en edades. Su pareja es chef y dirige un destacado restaurante en Lima.