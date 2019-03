"Game of Thrones": el sexto libro que podría cambiarlo todo (y que aún nadie lee)

En julio próximo se cumplen ocho años desde el lanzamiento de "Danza de dragones", quinto libro de la saga "Canción de hielo y fuego" que inspiró la aclamada serie "Game of Thrones". La versión para TV está por finalizar, pero George R.R. Martin aún no muestra su propia conclusión.

El sexto libro, "Los vientos del invierno", es posiblemente la obra de fantasía literaria más esperada de la historia desde la séptima (y última) entrega de "Harry Potter". Una espera que desespera, pues la novela no tiene fecha de publicación.

La primera entrega, "Juego de tronos", fue publicada en 1996. Pasaron tres años para que llegara "Choque de reyes" (1999) y solo uno para "Tormenta de espadas" (2000). Tras ello los fans esperaron cinco largos años para leer la secuela, "Festín de cuervos" (2005); novela que no incluyó a todos los personajes.

Recién en 2011 llegó la quinta obra, "Danza de dragones", libro que por primera vez en 11 años incluyó nuevos capítulos sobre Tyrion Lannister, Jon Snow y Daenerys Targaryen. Los capítulos de todos estos personajes terminaron en un suspenso que solo ha podido ser apaciguado por la serie; que los continuó en base a información revelada por George R.R Martin.

A CONTINUACIÓN, SPOILERS DE LAS NOVELAS

La trama de la novela no es desconocida, pues para calmar las ansias de sus seguidores, el autor se ha tomado el trabajo de leer capítulos inéditos en convenciones y ferias del libro. Se sabe que los primeros capítulos incluirán dos batallas, una en el norte de Westeros y otra en Meereen.

Además, Arianne Martel y Victarion Greyjoy, personajes que nunca llegarán a la serie de televisión, hacen planes para que sus bandos se vean beneficiados en la guerra por los Siete Reinos. Arya sigue como aprendiz de asesina en la Casa de Blanco y Negro, Tyrion hace preparativos para defender Meereen... y hay un joven de pelo rubio que asegura ser Aegon, hijo del hermano mayor de Dany (Jon Snow podría estar muerto definitivamente).

FIN DE LOS SPOILERS

Desde el estreno de la serie, la vida de George R.R. Martin cambió, pues no solo se dedicó a escribir novelas, sino que su presencia fue cada vez más requerida en entrevistas para promocionar el show, donde también tuvo colaboraciones como guionista. Tiene además un contrato con HBO para producir historias exclusivas (las precuelas de "Thrones").

George R.R. Martin ha reconocido en múltiples oportunidades que escribir la sexta novela de "Game of Thrones" es un desafío, pues la historia que inicialmente proyectó para tres tomos tomó un enfoque mayor, dejando misterios a cada paso. De allí que se haya negado a viajar a Belfast para filmar un cameo en la temporada final, pues tiene que seguir escribiendo.

"He estado luchando con el libro por unos años. 'Los vientos del invierno' es más una docena de novelas que una sola, cada una con un protagonista diferente, cada una con un elenco distinto de jugadores de apoyo, antagonistas, aliados y amantes a su alrededor, y todas estas historias se tejen contra el paso del tiempo en una forma extremadamente compleja. Así que es muy, muy desafiante", contó al diario The Guardian en 2018.

Internet está lleno de fans que ruegan por la sexta novela, mientras que otros la exigen con vehemencia; preocupados de que el hombre, un anciano de 70 años con sobrepeso, muera y deje la saga inconclusa. Pero como dice la canción del dúo Paul and Storm, "George R.R. Martin no es nuestra perra", algo que a muchos se nos olvida.

"Write Like the Wind (George R. R. Martin)", por Paul and Storm. Video: Geek and Sundry.