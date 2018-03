¿Quién es Luis Miguel? Tal vez un ícono del romance; un divo, según otros. El actor Diego Boneta (27 años) tuvo la oportunidad de explorar la vida del Sol de México al protagonizar, para Netflix, la serie en la que se transforma en alguien que ha sido seguido por las cámaras la mayor parte de su vida. Esta producción se exhibirá este año, aunque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de estreno.

Unos días antes de finalizar las grabaciones de "Luis Miguel, la serie", Boneta charló con El Comercio en un entrevista telefónica. Él comentó: “El enfoque que tiene la serie es sobre lo que no se sabe.

Es la vida de la persona, no del artista. Entonces nuestro trabajo ha sido cómo manejar a una leyenda. Eso es lo padre de la serie: ese equilibrio entre lo conocido y lo desconocido”.

Boneta, con una carrera en el mercado estadounidense por ficciones como "Scream Queens", "Pretty Little Liars" y "Jane the Virgin",

afirmó que antes de participar en esta serie ya quería representar la vida de Luismi en las pantallas. Cuando le preguntamos si al recibir la oferta aceptó de inmediato, él contó que fue muy importante conocer

previamente el estilo de la historia y se refirió a las producciones sobre las vidas de músicos como Johnny Cash ("Walk the Line") o Ray Charles ("Ray"). "Esas películas tienen todo, lo bueno y lo malo. Generan una admiración nueva hacia el artista", detalló.

—Esclarecer el enigma—

La vida de Luis Miguel ha sido polémica, sea por la difícil relación con su padre, su madre desaparecida, sus amores, sus hijos o sus líos legales por supuestos incumplimientos de contratos y otros temas. ¿Qué se puede esperar de esta serie que es una biografía autorizada? “Luis Miguel contó todo”, señaló Boneta, quien debió pasar por un entrenamiento vocal para transformar su voz.

El actor añadió: "La gente me pregunta si va a estar lo de su mamá [Marcela Basteri] o lo de su papá [Luisito Rey], cosas así. Todo va a estar ahí. […] todaslas respuestas a sus preguntas van a estar en la serie".