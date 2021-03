Conforme a los criterios de Saber más

Mayo de 2000. Televisión Nacional del Perú (actualmente TV Perú), cuyo eslogan invitaba a unirse a “la nueva era”, sumó a su grilla de programación enlatados coreanos, además de una apuesta propia orientada a las amas de casa: “Hola Perú”, bajo la producción de Vanny Passalacqua Wong y la conducción de Lorena Caravedo.

“Estaba en una producción de Canal 5 cuando Gabriela Queirolo (gerente de producción de Televisión Nacional del Perú) y el presidente del directorio, Eduardo Bruce, me convocan para hacer un programa en vivo, con enlaces vía microondas y cosas muy utilitarias. El objetivo era mantener al público enganchado desde las 8:30 a.m. hasta las 12:30 p.m.. No nos olvidemos que hace 20 años, el canal tenía menos recursos y la antena estaba mucho más fría”, aclara Passalacqua.

Productora Vanny Passalacqua y la conductora Lorena Caravedo. (Foto: Félix Ingaruca / El Comercio)

Passalacqua Wong decidió asumir el enorme reto y se embarcó en el proyecto que define como “una aventura totalmente loca”. “Al llegar al canal del Estado convocamos a representantes de la Sunat, Reniec, Senahmi, Indecopi, entre otros organismos públicos, también a chefs y artesanos, para tenerlos como invitados en diversas secuencias del espacio. Algunos chefs, como Rafael Piqueras y Rafael Osterling, ahora son reconocidos. Nano Guerra García estuvo con nosotros, nos acompañó con un bloque de emprendimiento”, recuerda la realizadora.

El nombre

Según Vanny, el programa inicialmente se iba a llamar “Buenos días a todos”, pero Panamericana TV se habría pronunciado en contra, al considerarlo susceptible de inducir en error o prestarse a confusión con su noticiero matutino, “Buenos días, Perú”. “Al parecer Canal 5 se quejó, Indecopi se opuso, al final quedó como ‘Hola Perú'”, aclara Passalacqua.

De la familia

Como Lorena Caravedo tenía un contrato vigente con Televisión Nacional del Perú, el canal dispuso que sea ella quien asuma la conducción del nuevo y prometedor espacio matutino. “No hubo cásting, Lorena fue la única opción, era perfecta, la figura bonita, la que nunca te hacía pasar un mal momento, así que decidí incluir en el programa, el antagónico, alguien que tenga licencia para hacerle una pregunta incómoda o una broma al entrevistado”, destaca la productora.

La abuelita más querida

Vanny tenía claro que quien acompañaría a Lorena en la conducción debía ser una anciana divertida y audaz, pero nunca se imaginó que el rol recaería en un títere como la querida Nicolasa.

“Siempre pensé en un ser humano, en alguien joven convertido en viejita... Un día llevo a pasear a mi hija a un espectáculo de títeres y un pájaro me llamó la atención, me gustó lo que vi. Pregunté quién estaba detrás de ese personaje y me dieron el nombre y el teléfono de Ángel Calvo. Por la noche lo llamé y quedamos en encontrarnos en el canal”, destaca Passalacqua.

“Ángel llegó con el muñeco, me encantó. El lunes lo lanzamos en el programa con un tema sobre la menopausia y como no tenía presupuesto, le dije que si a la gente le gusta, vemos qué hacemos después. Me dijo: ‘Me encanta la idea, voy contigo’. Me recontra apoyó. Y no nos equivocamos, Nicolasa es ahora un personaje muy querido”, añade.

Anécdotas

Para que el muñeco pueda desplazarse libremente por el set de “Hola Perú”, la producción creó una especie de pequeña cama rodante sobre la que se recostaba Ángel en una posición poco cómoda que muchas veces le expuso a situaciones peligrosas.

“Ángel es un genio, muy letrado, con él era fácil tocar cualquier tema; pero pasaron cosas que se escaparon de nuestras manos, como la vez que se electrocutó. Estábamos en la sección de cocina, teníamos que licuar y la licuadora no funcionaba. Le pedimos a Ángel que la enchufara, pero se electrocutó. Cuando vimos a la vieja moverse rápidamente, como loca, pensamos que se trataba de una broma. Por suerte no le pasó nada”, señala Passalacqua Wong.

“En otra oportunidad, Ángel perdió la estabilidad y se cayó del carrito, nos dimos cuenta porque la vieja desapareció. En un programa en vivo ese tipo de cosas siempre suceden”, subraya.

Confusión favorable

Vanny, recuerda, además, con notable lucidez el día en que Yola Polastri le sacó de un gran apuro sin habérselo propuesto. “Una vez un invitado no llegó al programa, era un chef, no sabíamos cómo llenar ese espacio, estábamos desesperados, cuando vemos ingresar a Yola Polastri y a sus burbujitas. Mis ojos brillaron, la metí al toque al set y se quedó durante todo el programa. Al día siguiente me llamó Yola para decirme que se había confundido, que fue a mi programa en lugar de haber ido al programa de Fiorella Rodríguez”, narra Vanny.

Programa solidario

Poco a poco, “Hola Perú” sumó al entretenimiento, la ayuda social. Durante el friaje en comunidades altoandinas, la producción congregó a decenas de mujeres tejedoras para confeccionar cubrecamas en solidaridad con damnificados del Cusco.

“En la época del friaje hicimos una secuencia llamada: ‘Las tejedoras de Hola Perú'. Luego del programa se reunían mujeres en el set para tejer cuadraditos. Estrella Amprimo, que sabía manualidades, luego los unía para hacer colchas y llevar al Cusco. Empezamos con cinco señoras, luego el set se llenó. Era increíble porque además de tejer, rezaban el rosario por la gente que se estaba muriendo. Canal 7 tenía esa gran ventaja: unir a todo el Perú”, destaca Vanny.

Romances

Víctor Hugo Dávila, actual reportero de “La banda del Chino”, tuvo sus inicios televisivos en “Hola Perú”. Durante su etapa por Canal 7, el hombre de prensa conoció y se enamoró de su esposa, Karina Gonzales.

LIMA, 13 DE FEBRERO DEL 2004 CONFERENCIA DE PRENSA POR LA NUEVA TEMPORADA DEL PROGRAMA MAGACIN FAMILIAR LLAMADO "HOLA PERU" QUE CONDUCE LORENA CARAVEDO POR LA PANTALLA DE TELEVISION NACIONAL DEL PERU. FOTO: LUIS NARRO / EL COMERCIO

La actriz Saskia Bernaola también formó parte del extinto programa de TV Perú. Y al igual que Dávila, conoció a su esposo Leandro Mikati durante su permanencia en el magacín familiar.

“Víctor Hugo era reportero y conoció a su esposa en el canal, ella trabajaba en el noticiero, hacía las microondas. A Saskia la convocamos para nuestra sección de chismes y Leandro llegó como invitado, él hacía burbujas gigantes, malabares para que los niños en casa se distraigan. Era muy ingenioso”, destaca Pasalacqua.

NICOLASA

La abuelita Nicolasa tuvo un papel preponderante en el espacio de Televisión Nacional del Perú. Ángel Calvo, el actor detrás de uno de los títeres más representativos de la pantalla nacional, recuerda anécdotas y algunas experiencias peligrosas que enfrentó durante su paso por “Hola Perú”.

“Un día, el huevo que estaba friendo Mauricio Fernandini me cayó en la cara. Por suerte uso lentes, sino me quemaba el ojo. Me quedé con una cosa rojaza en la frente. También me han caído cuchillos, vasos, harina, azúcar y me he electrocutado”, cuenta el artista, a quien mantener una posición extendida e incómoda durante tantas horas en el set le produjo afecciones musculares y problemas de postura.

El estilo acucioso e intimidatorio de Nicolasa intimidaba a algunos invitados del programa, como a Eliane Karp, quien a través de su asistente pidió no ser entrevistada por el popular títere.

“Un día me paré frente a la señora Eliane y le pregunté por qué pide que me saquen del set. Me dijo que no me temía y que tampoco temía a Nicolasa. Tenía miedo de la respuesta que me podía dar y luego arrepentirse.... Con la Primera Dama que mejor me llevé fue con la señora Pilar Nores de García (esposa de Alan García). A ella le acompañaba a los eventos que tenía, a favor de los enfermos con cáncer, a las campañas de donación de sangre. Realmente era una dama”, subraya.

Ángel Calvo es el artista detrás de la querida abuelita Nicolasa. (Foto: Nancy Chappell / El Comercio)

Última etapa

En mayo de 2009, “Hola Perú” inició una nueva etapa con renovadas secuencias y nuevo horario: 1 p.m.. Casi dos años después, el 9 setiembre del 2011, el programa sale de la programación de TV Perú en “el marco del plan de revisión de costos y contenidos”, de acuerdo a un comunicado remitido por la casa televisora estatal.

Alonso Cano fue reportero del programa en su última etapa. (Foto: Ana Valenzuela / El Comercio)

