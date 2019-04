Cinco destinos para celebrar tu divorcio a lo grande

Modo juerga

Sí, quizá te has dedicado a contar los días para volver a ser libre. Para ti, el plan perfecto es diversión en destinos que no duermen. ¿Alguien dijo Ibiza? No es para menos, la isla española del Mediterráneo es incansable.

Su puerto, nada más, promete fiesta con bares y pubs a cada paso. Zoo Bar, Number 5 y Ryans son algunos puntos para festejar tu divorcio con un buen trago. Sobre todo porque la mayoría abre de 11 a.m. a 4 a.m.

Además, baila al aire libre en el Club Bora Bora, ubicado en la playa D’en Bossa. El ingreso es gratuito y hay música todos los días. Algunas fechas tienen bandas y DJ, y las entradas pueden valer desde 20 euros. Cierra esta travesía con broche de oro en las aguas turquesas de Ibiza, Vadella, Formentera o Las Salinas.



Placeres estadounidenses

Echa el pasado al olvido en Las Vegas ¡y celebra tu nueva vida! Parada básica: El Strip. Esta calle repleta de luces neón cuenta con bares y santuarios de lujo. En esta última categoría destaca el Luxor, un imponente hotel y casino que imita a la pirámide de Kefrén y a la esfinge de Giza.

Y si se trata de espectáculos, el hotel Caesars Palace tiene shows con artistas de la talla de Céline Dion y Elton John. Si hablamos de gastronomía, la oferta de restaurantes es de todo tipo: desde fastfood hasta gourmet. ¿Para ir de copas? En Fremont Street, la zona antigua de Las Vegas, visita Oak & Ivy o Vue Bar.

​¿Cómo llegar?

El vuelo de Lima a Las Vegas con una escala en Ciudad de México vale desde US$491 en Interjet. A Ibiza, en cambio, cuesta desde US$1.068 vía Air Europa y previa parada en Madrid.

¿Dónde alojarte?

Una noche en el Caesars Palace está desde US$363. Otra opción más económica es el hotel para adultos Flamingo Las Vegas: desde US$55. Si de Ibiza se trata, las suites de Eurostars cuestan desde US$234 mientras que una habitación en el hotel Central Playa va desde US$57.

Bienestar personal

Luego del trago amargo es momento de encontrarte contigo mismo. Por eso, planea un escape a lugares tranquilos para reflexionar y alimentar tu interior. La urbe india de Rishikesh es propicia para tal fin, ya que ha sido catalogada como la capital del yoga.

Empieza tu ruta por el templo Swarg Niwas, un espacio celestial situado en la orilla del río Ganges. Allí medita el tiempo que desees. Sin apuros. También tienes la alternativa del monasterio Parmarth Niketan, donde se dictan clases a diario.

Pero eso no es todo, en este refugio espiritual puedes hospedarte en alguna de sus mil habitaciones (US$12 la noche). Finalmente, a pocos kilómetros del centro te toparás con las cascadas Neer Garh. Refréscate y conéctate con la naturaleza.



La acogedora Noruega

Relájate al aire libre en Bergen, la metrópoli costera de frondosas montañas verdes. Transita los pueblos de Myrdal y Flåm en bicicleta y admira sus espectaculares fiordos. Distráete en un catamarán que parte del puerto de Zachariasbryggen. El recorrido dura tres horas y vale US$76. Por último, llega a la cumbre de la montaña Fløyen en funicular. Boleto: US$12 ida y vuelta. Aquí tendrás una panorámica de esta animada ciudad y sus paisajes de cuento.

​¿Cómo llegar?

Viaja a Bergen vía KLM por US$1.745. Harás una escala en Ámsterdam. Para ir a Rishikesh, primero vuela a Nueva Delhi. Los pasajes en British Airways van desde US$2.136. Luego, toma el tren Indian Railways. El trayecto dura un poco más de cuatro horas y el boleto vale cerca de US$10.



¿Dónde alojarte?

Quédate en Bergen Budget Hostel desde US$30 la noche. Ahora, un hotel con desayuno bufet, como Scandic Bergen City, vale desde US$166. En Rishikesh, el hostel Into The Unknow cuesta desde US$2,50 la habitación. El hotel Bishla Palace, en cambio, desde US$17.

Calma o diversión

Quien apuesta por Bahamas debe saber que este conjunto de islas caribeñas son goce y descanso a la vez. Pero también fiesta. Así, hay algunas playas atiborradas de personas y otras desiertas para disfrutar sin bullicio. La isla de Andros es la más grande de este paraje y aquí está Kamalame Cay.

Se trata de un hotel all inclusive y solo para adultos que tiene el programa Le Divorce, pensado en los recién divorciados. Además de lo que típicamente se ofrece en un todo incluído, este paquete trae sesiones de spa, excursiones de pesca, yoga, reflexología y jarana en catamarán. Eso sí, vale desde US$690 la noche y es puro lujo.

¿Otra alternativa? El Grand Hyatt Baha Mar cuesta desde US$359. Ahora bien, Andros cuenta con una variedad de playas vírgenes, así como arrecifes y los famosos hoyos azules. Las aguas de esta isla son idóneas para pasear en kayak o bucear y contemplar los tesoros del mar.

Por otro lado, Nasáu, la capital de Bahamas, promete aventura acuática. Puedes nadar junto a tiburones: la empresa Stuart Cove’s cobra US$182 por esta experiencia e incluye traslados, equipo de buceo, guía y bebidas. Ya en el centro de la urbe visita el hogar de los delfines en la isla Blue Lagoon por US$153 (el precio comprende un recorrido en catamarán). No puedes regresar sin ir al Monasterio de San Agustín y los Jardines de Ardastra.

¿Cómo llegar?

Los vuelos a Nasáu, la capital de Bahamas, van desde US$862 con JetBlue Airways y desde US$1.189 con American Airlines. Todos hacen una escala en EE.UU.