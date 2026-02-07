Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: sigue aquí la previa del partido por la fecha 2 de la Liga 1 - 2026

Previa

Además, el minuto a minuto y todas las incidencias online del compromiso podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.

Previa

Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. 

Previa

Para ver Liga 1 MAX, deberás de contratar cualquier servicio de cable como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra

Previa

El partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos empezará a las 6 p.m. y será transmitido para todo el país por el canal Liga 1 MAX.

Previa

Alianza Lima recibe este domingo 8 de febrero a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en el compromiso válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 - 2026. Encuentra toda la información en esta nota de El Comercio.

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: últimas noticias y previa del partido por la Liga 1
Fútbol peruano

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: últimas noticias y previa del partido por la Liga 1

Playa Bonita y Playa del Sol empataron 1-1 por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Playa Bonita y Playa del Sol empataron 1-1 por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Liga 1 Max hoy en vivo: Universitario vs. Cusco FC por fecha 2 del Torneo Apertura
Fútbol peruano

Liga 1 Max hoy en vivo: Universitario vs. Cusco FC por fecha 2 del Torneo Apertura

Dónde ver Universitario vs. Cusco FC y horario del partido por Liga 1
Fútbol peruano

Dónde ver Universitario vs. Cusco FC y horario del partido por Liga 1