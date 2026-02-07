Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO: últimas noticias y previa del partido por la Liga 1

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: sigue aquí la previa del partido por la fecha 2 de la Liga 1 - 2026
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV.
Para ver Liga 1 MAX, deberás de contratar cualquier servicio de cable como DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
El partido Alianza Lima vs Comerciantes Unidos empezará a las 6 p.m. y será transmitido para todo el país por el canal Liga 1 MAX.
Alianza Lima recibe este domingo 8 de febrero a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en el compromiso válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 - 2026. Encuentra toda la información en esta nota de El Comercio.
Además, el minuto a minuto y todas las incidencias online del compromiso podrás seguirlos en esta misma nota de El Comercio.