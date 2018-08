Turismo: todos los trabajos que te permitirán vivir viajando

Intentamos viajar lo más que podamos, pero muchas veces el dinero resulta siendo una limitación. Pero eso puede quedar en el olvido.



Existe una lista de trabajos que puedes realizar y que, además de darte dinero, te permitirán conocer los lugares más bellos de mundo.

¿Buscas maneras de ganar dinero recorriendo el mundo? Te presentamos opciones que debes tomar en cuenta.

-Blogger de viajes.Parecería ser un sueño convertido en un trabajo. Viajar, visitar hermosos lugares, fotografiarlos, narrar tus experiencias en esos destinos y ganar dinero por ello. ¿Cómo es que obtienes una ganancia? Con la publicidad, menciones y auspicios. Y así podrás seguir visitando más lugares. Eso sí, necesitas que el contenido que publiques sea de lo más atractivo.



-Trabajar en un crucero.Imagina viajar por el Caribe durante cuatro meses y, de vez en cuando, descender en los puertos más hermosos para pasear por unas horas. Además de ahorrar todo el dinero de tu paga (tendrás todo a bordo), conocerás algunas de las playas más hermosas del mundo.



-Fotógrafo. Este trabajo puede permitirte ser invitado a múltiples destinos fuera de la ciudad, especialmente si trabajas o colaboras con un diario o sección de viajes. Incluso puedes llegar hasta el otro extremo del mundo y conocer nuevos lugares. Y lo más importante: ganarás dinero mientras viajas.



-Bartender. ¿Has notado que todos los lugares turísticos que visitas tienen un bar? Siempre necesitan a personas para servir el trago y, si es parte de tu talento, realizar malabares para entretener al público. Pero recuerda que este es un trabajo y debes ser profesional mientras lo realizas.

-Guía turístico. Están en los museos, ruinas, etc. ¡Los necesitan en todos lados! Guiar el recorrido de los viajeros debe ser una de las mejores experiencias del mundo. Aprendes sobre la historia de lugar, conoces gente, paseas a diario y recibes un sueldo. Este trabajo es muy requerido en países de Europa como Italia, Francia o España. Muchas agencias que ofrecen tours gratuitos por la ciudad ofrecen trabajo para mochileros. Luego, los viajeros te darán lo que crean conveniente, por lo que, mientras mejor hagas tu trabajo, más ganarás.



-Agente de viajes. Quienes laboran en este tipo de trabajos suelen recibir descuentos especiales en tickets de avión. Incluso, hay promociones para los clientes frecuentes a quienes premian con viajes gratis. ¡Aprovecha!



-Traductor. Son importantes para todo trabajo ligado al turismo. Puedes ser requerido en cualquier parte del mundo para poder traducir documentos, conversaciones, publicaciones, etc, especialmente si hablas una lengua fuera d elo común. ¿Qué esperas? Empieza a estudiar otros idiomas que te servirán para tus viajes y trabajos.



-Escritor independiente. Es algo parecido a convertirse en un blogger de viaje, solo que tienes el respaldo de una gran editorial. Podrás cubrir cualquier evento alrededor del mundo o escribir sobre algún lugar de ensueño. Lo único complicado es haber nacido con talento para las letras.

-Profesor de español. La demanda de maestros que enseñen el idioma español en Europa es alta. Este trabajo te permitirá visitar algunas ciudades del viejo continente mientras no estés dictando clases. Los requisitos y dinero de paga pueden variar dependiendo de cada país.



-Tripulante de cabina. ¿Qué mejor manera para viajar gratis que siendo uno de los que guía el vuelo? Este es un trabajo que requiere tanto de hombres como de mujeres. Si no temes a las alturas esta profesión será perfecta para ti. Además de conocer varios lugares, recibirás un sueldo nada despreciable.



-Ayudante en un hotel. Con este trabajo evitarás gastar dinero pagando por un alojamiento. Algunas de las grandes cadenas de hoteles, además, ofrecen todas las comidas a sus trabajadores. El trabajo suele ser de asistencia y recibimiento para los visitantes del lugar. ¡Aprovecha!



-Cuidador de casas. Este suele ser un trabajo requerido en EE.UU y Europa. Mucha gente que suele salir de la ciudad constantemente requiere que alguien vigile sus viviendas. Es decir, ¡recibirás dinero solo por vivir ahí!



-Instructor de esquí. Este es uno de los trabajos preferidos por los estudiantes del Work and Travel. No se necesita ningún tipo de estudio o certificación para cumplir este trabajo. Solo debes sentir pasión por los deportes extremos y amar la aventura. Y claro, podrás viajar a otras ciudades en tus días libres.



-Instructor de buceo. Si eres de los viajeros que aman pasar horas en la playa, este puede ser un sueño hecho realidad para ti. El trabajo dura pocas horas y recibes una buena cantidad de dinero por guiar a los turistas. Los lugares donde más se requiere de instructores de buceo se encuentran en el Caribe. Eso sí, deberás certificarte y completar determinadas horas de buceo.



-Piloto. Este es, quizás, el trabajo menos accesible para la mayoría. Además de estudiar por algunos años y acumular cientos de horas de vuelo antes de volar comercialmente, necesitarás esfuerzo y dedicación. Sin embargo, el resultado lo vale. Viajarás por todo el mundo y recibirás un buen pago por ello.



-Shoppers. Viajar constantemente en busca de las últimas tendencias en moda, tecnología o diseño es un trabajo muy bien remunerado y requerido por múltiples empresas por departamento o multinacionales que operan en nuestro país. Una compañía te contratará para lleves ideas sobre posibles productos que puedan vender a algunas de las capitales de la moda o tecnología. Luego, probablemente también tengas que viajar a paises como La India o China para establecer las relaciones comerciales que permitirán producir aquellos productos.