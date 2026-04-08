ONPE
BTS
Dólar
Miembro de mesa
Multas
Pedro Castillo
Tabla Liga 1
Temblor
Seguir a EC
Feriados
Newsletters
La Tinka
Dólar BCV
Horóscopo
Club El Comercio
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
Billie Jean King Cup: Selección peruana debuta en Colombia
videos
>
elcomercio
/ Elucidario
Provee contexto, definición y detalle de un tópico específico.
Billie Jean King Cup: Selección peruana debuta en Colombia
Arranca la Billie Jean King Cup en Colombia y nuestras chicas de la selección peruana femenina de tenis ya están listas para competir. Perú comparte el Grupo A con Argentina, Brasil y Chile.
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Donald Trump lanza ultimátum a Irán: “Esta noche una civilización morirá si no hay acuerdo”
Artemis II completa fase lunar: los cuatro astronautas emprenden el viaje de regreso
Guerra en Medio Oriente deja más de 700 muertos y alcanza embajada de EE.UU
Bad Bunny sacude el Super Bowl con mensaje político y críticas de Trump
VER MÁS
PAÍS + Videos
Detienen a autor de disparos contra mujer en Jesús María
Elecciones Perú 2026: claves para que jóvenes emitan un voto informado
Surco: histórica iglesia Santiago Apóstol, punto imperdible para Semana Santa
Semana Santa 2026: caos y expectativa en Atocongo por viajes al sur de Lima
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
¡No la respalda más! Youna rompe su silencio tras enfrentamientos de Samahara Lobatón en el reality
“Se puso mal”: madre de Piero Arenas termina hospitalizada tras complicaciones familiares
“Choca Choca”: Shakira y Anitta unen fuerzas en explosiva colaboración musical
¡Es niño! Isabella Ladera y Hugo García revelan sexo de su bebé
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Sport Boys confirma a Zambrano y Trauco como refuerzos para el 2026
Perú igualó 2-2 ante Honduras: crónica del segundo amistoso de Mano Menezes
México calienta motores para el Mundial con la Caravana Mundialista en plazas
Óscar del Portal sobre reclamos de la ‘U’ contra Alianza Lima: “No deberían proceder”
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
VER MÁS
TECNO + Videos
China presenta Titan o1: robot que imita movimientos humanos en tiempo real
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
VER MÁS
VIDA + Videos
Más de 4,7 millones de adultos mayores en Perú no usan internet y enfrentan exclusión digital
Conoce los 4 tipos de quemaduras
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
VER MÁS
TRAILERS + Videos
Entre secretos y romance: Besos, Kitty regresa con su temporada 3 en Netflix
BTS regresa con Arirang y llega a Netflix este 27 de marzo
“¿Logrará sobrevivir?”: Netflix estrena el intenso drama “Aún es de noche en Caracas”
La amistad puesta a prueba: “La primera vez” estrena su temporada final en Netflix este 18 de marzo
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
VER MÁS