Elecciones
ONPE
Empresas EC
BTS
Miraflores
Perú vs Colombia
Brasil
López Aliaga
Clima
Temblor
Dólar
El Comercio
Seguir a EC
Newsletters
Efemérides
La Tinka
Dólar BCV
Horóscopo
Club El Comercio
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
Tinka_4_octubre_2026
videos
>
entretenimiento
La Tinka: conoce al ganador del último sorteo del domingo 4 de octubre
La Tinka realizó el sorteo del domingo 4 de octubre de 2026, con un pozo millonario que supera los 31 millones de soles. Revisa aquí la combinación ganadora. (Video: América TV)
Resultados de La Tinka del 30 de septiembre: revisa la jugada ganadora
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Mujer sobrevive a intento de ejecución en EE.UU.
Starship de Elon Musk alcanza la órbita terrestre por primera vez
Helicóptero de noticias se estrella en Los Ángeles
Reconstruyen las Torres Gemelas con drones por el 11 de septiembre
VER MÁS
PAÍS + Videos
Sismo de 3.7 en Lima sorprende a periodista en vivo
Choque frontal entre auto y cisterna deja 4 fallecidos
Joven motorizado cae tras choque y huye a toda velocidad
Huaycán: asesinan a cantante durante presentación
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
Sheyla Rojas reacciona a derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca tras conocerse los resultados
Jorge Luna y Melissa Gonzáles Samplini esperan a su tercer hijo
Jefferson Farfán se luce junto a su suegro Christian Kanashiro en almuerzo familiar
Moda K-pop en Gamarra: precios y tendencias para ver a BTS
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Jorge Jesus rompe su silencio sobre la huida de Cristiano
Universitario oficializa la salida del técnico Héctor Cúper
Horacio Melgarejo tras eliminación: “Hubo un solo equipo, City Torque”
Messi brilla en la final de la Copa de Campeones
VER MÁS
CIENCIA + Videos
España: eclipse del 12 de agosto permitirá ver Venus y Júpiter de día
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
VER MÁS
TECNO + Videos
China ya produce robots humanoides a gran escala
El curioso gesto de un robot tras ganar un combate
Riesgos de comprar con IA: por qué las recomendaciones pueden ser engañosas
China: robots humanoides compiten en la media maratón de Beijing
VER MÁS
VIDA + Videos
La educación técnica gana terreno: más egresados trabajan en la carrera que estudiaron
Smartphones reducen la natalidad en jóvenes, según estudio
La importancia de los chequeos preventivos según especialista
Cómo aprovechar la inteligencia artificial en la educación
VER MÁS
TRAILERS + Videos
¡Tensión al límite! “La captura” llega a Netflix con un intenso drama policial basado en hechos reales
Cien años de soledad parte 2: Tráiler, elenco y estreno
Netflix estrena tráiler oficial de la quinta temporada de “Rosario Tijeras”
“Cien años de soledad” regresa a Netflix este 5 de agosto y estrena nuevo avance
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Destruyen patrimonio de más de mil años en Perú
Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
VER MÁS