Trump confirma acuerdo: China aprueba la venta de TikTok en EE.UU.

Donald Trump confirmó que China ha aprobado finalmente la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok, hasta ahora gestionadas por ByteDance, a un grupo de nuevos dueños norteamericanos aún no revelados. (Video: Europapress)

GLOBAL + Videos

Trump confirma acuerdo: China aprueba la venta de TikTok en EE.UU.

Robert Prevost celebra sus 70 años en su primer cumpleaños como papa León XIV

Al menos una veintena de heridos por una explosión en un bar en Madrid

Maduro lanza operación militar de “resistencia” ante presencia de Estados Unidos en el Caribe

PAÍS + Videos

Escolar forcejea con delincuente durante robo de celular en Los Olivos

Maju rompe su silencio y desmiente rumores tras la polémica: “Estoy cansada de que difundan información falsa”

Conductor informal provoca triple choque al resistirse a operativo en Ate

Torero aficionado muere tras ser embestido por toro en Apurímac

ENTRETENIMIENTO + Videos

Maju Mantilla llora en vivo y anuncia su retiro de la televisión

La Tinka: descubre a los ganadores del 17/09/2025

Muere el legendario actor Robert Redford a los 89 años

Jazmín Pinedo aclara confusión: “La embarazada es mi hermana, no yo”

DEPORTES + Videos

Expectativa en La Victoria: así lucen los exteriores de Matute previo al Alianza Lima vs. U. de Chile

“Lo están haciendo bien”: Sebastián Rodríguez en la previa del duelo ante Alianza Lima

José Carlos Fernández envía mensaje motivador antes del duelo Alianza Lima vs U. de Chile

Anderson Santa María tranquiliza a hinchas: sufre esguince de tobillo y espera volver pronto

CIENCIA + Videos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

TECNO + Videos

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

VIDA + Videos

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

TRAILERS + Videos

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

