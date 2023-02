El año pasado, según el Ministerio de Salud (MINSA) se detectaron en el país, 2262 casos de dengue y se reportaron tan solo 2 fallecidos. Este, es un virus que está afectando a la mayoría del Perú, lo tenemos en la costa y en la selva, fundamentalmente y se le debe seguir tomando la atención adecuada para poder prevenirlo y hacer el control vectorial adecuado. Por ello, Bienestar del Diario El Comercio conversó con Juan Ignacio Echevarría, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Clínica Anglo Americana, quien nos explica qué hacer si es que un familiar se contagia de dengue y cómo realizar este control vectorial.

“El dengue es una enfermedad viral que tiene cuatro serotipos, los cuales han estado circulando en el Perú entre los 90 y el 2011, y todos se expandieron. Además, igual que con cualquier otro virus, tiene fenotipos y linajes, es decir, cuando una persona adquiere un serotipo, no quiere decir que ya no vaya a volver a tener la enfermedad o que no se va a volver a afectar de este”, explica el doctor Echevarría.

Síntomatología del dengue:

Fiebre alta.

Dolor articular y muscular.

Dolor de cabeza detrás de los ojos (dolor retroocular)

Erupción en la piel.

¿Qué hacer si sospecho que alguien de mi familia tiene dengue?

Según el experto, el dengue tiene dos formas de afectar a las personas:

Dengue clásico: no suele presentar muchas complicaciones, ya que el organismo tiende a recuperarse por completo con los cuidados adecuados. Dengue severo o hemorrágico: Es una manifestación grave y puede causar la muerte del paciente. Se presenta dolor muscular, articular y ocular, erupción en la piel, hemorragias y deshidratación.

“El dengue severo o hemorrágico tiene dos mecanismos. Uno es el que produce vasodilatación, quiere decir que los vasos sanguíneos se vuelven más permeables y sale la parte líquida de la sangre. Ahí se producen hinchazón en las piernas, dolor de pecho, dolor abdominal, náuseas y vómito. En el segundo mecanismo, se altera la coagulación y la gente comienza a sangrar o a tener hemorragias por el recto o por la vagina”, complementa Echevarría.

Asimismo, en cualquiera de los casos, se recomienda que a penas se sienta algún dolor o se vea que un familiar tiene algún síntoma, hay que hacerse chequeos para detectar tempranamente, sobre todo en el caso del dengue severo. Hay que mantener al familiar vigilado, hidratado y avisar a las autoridades de salud.

¿Cómo hacer un control vectorial adecuado?

Debido al calor del verano y las lluvias, muchas familias cuentan con reservorios de agua, lo cual puede indicar que haya un brote. Un control vectorial se realiza de la siguiente manera:

Programa de fumigación: El Minsa lo ofrece y la gente se tiene que poner de acuerdo para esperarlos y dejar que fumiguen sus casas.

El Minsa lo ofrece y la gente se tiene que poner de acuerdo para esperarlos y dejar que fumiguen sus casas. Estudios de la zona donde guardan agua: Ahí es donde se cría el vector y se le va a enseñar a la gente para que traten las macetas, floreros o el agua que beben.

Ahí es donde se cría el vector y se le va a enseñar a la gente para que traten las macetas, floreros o el agua que beben. Evitar tener trastos o desechos: Evitar botar basura en la calle, ya que eso, con un poco de agua, se convierte en un criadero de mosquitos.