Controvertido y polémico son dos adjetivos que suelen utilizarse para calificar a Alfredo González Salazar, ex presidente de Universitario de Deportes quien falleciera ayer, a los 73 años, a causa de una insuficiencia respiratoria.

Pero hay otro que, desde mi punto de vista, describe con mayor precisión su paso por la dirigencia del club del cual decía ser “crema químicamente puro”: nefasto.

Con González en la presidencia, la ‘U’ obtuvo el tricampeonato nacional, logro cuya brillantez no admite dudas. Entre 1998 y el 2000, los cremas armaron equipos que además de su tradicional ánimo guerrero, mostraban una contundencia abrumadora. Su superioridad en la temporada 2000 –la mejor, por lejos- se tradujo en 100 puntos en el acumulado -22 más que su más cercano perseguidor-, 94 goles a favor y apenas 43 en contra.

Pero esa autoridad incuestionable a nivel local no tuvo su correlato en el exterior, en particular durante la Copa Libertadores, convirtiéndose en pasto de la voracidad goleadora de sus rivales (Vélez, San Lorenzo y, sobre todo, Rosario Central no mostraron piedad alguna).

Pero González fue también el bravucón que se paseó con un pedazo de papel higiénico en Matute y agredió a José Luis Quiroga, directivo de Alianza Lima, durante un clásico. Fue el sujeto que decía enfrentarse al poder –la federación, la Backus- usando la vulgaridad como principal herramienta. Fue el presidente abandonado por sus directores cansados de sus agravios y gestos despóticos. Fue el dirigente involucrado en el intento de soborno a jugadores del Atlético Torino, caso que hundió al club en el descrédito mundial y generó una suspensión de la FIFA. Fue el individuo que en lo peor del fujimorismo, se vanagloriaba de tener un servicio de inteligencia al que apodaba SIU.

Hasta el Estadio Monumental, su obra cumbre, se convirtió en la razón del descalabro del club a causa de una deuda millonaria contraída con la constructora del recinto.

Los éxitos deportivos obtenidos durante su presidencia maquillaron la destrucción de la institucionalidad de Universitario y el ominoso perfil violentista que adquirió.

Allí donde esté, espero que Alfredo González pueda encontrar la paz.