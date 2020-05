En las primeras semanas posteriores a la paralización de LaLiga, por la propagación del coronavirus, los medios plantearon diversos escenarios para culminar la temporada. Por ejemplo, cancelar el certamen y declarar campeón al Barcelona. Esta posibilidad ha sido descartada, pero desde Real Madrid, Thibaut Courtois calificó de injusta esta decisión, en caso se reconsidere.

“Estamos a solo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro. Hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida”, declaró el belga al programa Sporza del medio VRT.

“Creo que debes de ser campeón basándote en todos los partidos. No puedes parar 11 partidos antes de que acabe la temporada. O lo terminamos todo o no lo terminamos, pero sin declarar campeón. En Inglaterra todavía podría comprender que declaren campeón al Liverpool, porque tienen una ventaja de 25 puntos. ¿Pero qué haces con los ascensos y con los descensos? ¿Y con el dinero de la televisión? Todo tiene un papel importante ahora. Es difícil”, añadió.

El retorno en medio de la pandemia del coronavirus

El Gobierno de España dio luz verde a los entrenamientos individuales, como parte del plan para reactivar algunas actividades. Courtois adelantó que el Real Madrid está tomando las medidas necesarias para controlar a la plantilla en caso se presente un caso positivo por coronavirus.

“Parece que seremos examinados el miércoles (mañana), para saber si hemos pasado la COVID-19 o no. Y entonces, en teoría, la próxima semana podemos ir de manera individual a Valdebebas, pero eso no significa entrenar. Eso depende de lo que el club y el gobierno decidan. La única cosa que hay segura esta semana es que seremos examinados”, contó.