Pep Guardiola apoyó a Sergio Agüero después de que el delantero del Manchester City recibiese críticas por poner su brazo en el hombro de la árbitra asistente Sian Massey-Ellis durante el triunfo de los ‘Ciudadanos’ ante el Arsenal 1-0 en el juego de la quinta jornada de la Premier League.

El ‘Kun’, que jugaba su primer partido desde junio luego de haber pasado por el quirófano por un problema de rodilla, fue muy criticado por su gesto en las redes sociales. De hecho, los jugadores pueden incluso ser expulsados por tocar a los árbitros, dependiendo de la naturaleza del incidente.

“¿Podrías evaluar brevemente lo sucedido en la primera parte cuando se vio a Sergio tocar el hombro de la jueza de línea?”, consultó un periodista durante la conferencia de prensa desarrollada en las instalaciones del Etihad Stadium posterior al compromiso contra los ‘Gunners’.

Guardiola evitó continuar con la controversia y zanjó el asunto con una defensa al ‘Kun’ Agüero. “Vamos chicos… Sergio es la persona más agradable que he conocido en mi vida. No podemos discutir esto. Busquen problemas en otras situaciones, no en esta, vamos”, contestó el estratega español.

¿Cómo se produjo la polémica de Sergio Agüero?

En el minuto 41 del City-Arsenal, Riyad Mahrez presionó la salida de Gabriel Magalhaes. El ‘Kun’ Agüero se sumó a la tarea y, frente a la notoria complicación, el zaguero brasileño hizo rebotar el balón en el delantero argentino, quien aparentemente tenía un pie en la línea del campo y otro fuera del terreno.

Sian Massey-Ellis, la jueza de línea, cobró lateral para los ‘Gunners’ y el atacante de los ‘Citizens’ consideró que fue una equivocación. Entonces, las imágenes de la transmisión mostraron al goleador recriminando por la decisión y, sin explicación alguna, tomó el hombro de la árbitra, quien quitó la mano del jugador enseguida.

La polémica de Sergio Agüero con la árbitra asistente. (Video: ESPN)

Con información de AFP