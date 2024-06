Portugal y Turquía en directo medirán fuerzas hoy, sábado 22 de junio del 2024 por la jornada 2 del Grupo F de la Eurocopa en el Signal Iduna Park. Entérate a qué hora juegan, posibles formaciones y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

¿CUÁNDO JUEGA PORTUGAL VS. TURQUÍA?

El duelo por la fecha 2 del Grupo F de la Eurocopa entre Portugal vs. Turquía se disputará este sábado 22 de junio del 2024 en el estadio Signal Iduna Park.

¿A QUÉ HORA JUEGA PORTUGAL VS. TURQUÍA?

El partido entre Portugal vs. Turquía está programado para jugarse a partir de las 11:00 (hora peruana) y 13:00 (hora española).

¿DÓNDE TELEVISAN PORTUGAL VS. TURQUÍA?

El encuentro entre Portugal vs. Turquía será transmitido por las señales de RTVE y LA 1 para toda España, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de ESPN. En México lo podrás mirar por Blue To Go Video Everywhere y SKY. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

ALINEACIONES, PORTUGAL VS. TURQUÍA

Portugal: Costa; Dias, Pepe, Dalot; Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Cancelo; Leao, Ronaldo y Bernardo Silva. DT: Luis de la Fuente.

Costa; Dias, Pepe, Dalot; Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Cancelo; Leao, Ronaldo y Bernardo Silva. DT: Luis de la Fuente. Turquía: Günok; Kadioglu, Bardacki, Akaydin, Müldür; Ayhan, Çalhanoglu; Yildiz, Kökcü, Güller; y Yilmaz. DT: Roberto Martínez.

Último favorito en entrar en liza, el Portugal de Cristiano Ronaldo derrotó ‘in extremis’ a la República Checa este martes (2-1) en el Grupo F, mientras que Francia, gran favorito de la Eurocopa-2024, sigue pendiente de su estrella Mbappé, que sufrió una fractura en la nariz el lunes ante Austria.

Ronaldo, que disputa su sexta Eurocopa -récord-, no marcó, pero con 39 años sigue siendo el delantero más peligroso de su equipo.

Fue sin embargo su joven compatriota Francisco Conceiçao, de 21 años, recién entrado al terreno de juego, el que abrió las nubes para los suyos bajo la lluviosa noche de Leipzig.

Como buen ratón del área, el hijo del entrenador Sergio Conceiçao rompió la igualada en el 90+2, dando justo premio a una Seleçao que había dominado el partido.

Los checos presentaron un bloque bajo y compacto para frenar a los hombres de Roberto Martínez, y a punto estuvo de salirles bien.

Lukas Provod (62) adelantó a República Checa de gran disparo, pero Portugal reaccionó pronto y logró la igualada con un gol en propia del defensor Robin Hranac (69), antes de la remontada firmada por Francisco Conceiçao.