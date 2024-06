La Copa América 2024 encuentra a la Selección Peruana sumida en un momento de incertidumbre y dudas. El equipo dirigido por Jorge Fossati no logró convencer en los últimos amistosos, lo que ha generado mucho escepticismo sobre el desempeño que podría tener el conjunto bicolor en Estados Unidos. Aunque el foco está en el debut contra Chile, es inevitable pensar en lo que podría suceder en el próximo campeonato más importante de selecciones en América. DT de El Comercio ha identificado que el 39% de futbolistas de campo del actual plantel peruano probablemente no estarán disponibles en la siguiente edición, excluyendo a los arqueros, principalmente debido a la edad.

Tomando como referencia que la edad promedio de retiro de un futbolista oscila entre los 36 y 37 años, se realizó una proyección sobre la edad que tendrán los actuales seleccionados de la bicolor hacia mediados de 2028, fecha pronosticada para la siguiente Copa América, aún sin sede definida. Se encontró que nueve jugadores llegarían con edades que oscilan entre los 36 y 44 años, lo que prácticamente los dejaría fuera de dicho torneo.

Como era de esperar, Paolo Guerrero lidera la lista con 44 años, seguido por Aldo Corzo con 39 años. Luego, completan el grupo Carlos Zambrano, Gianluca Lapadula y Luis Advíncula, quienes tendrían 38 años y también estaríasn descartados. Un poco más atrás llega André Carrillo con 37 años, y cierran Christian Cueva, Alexander Callens y Anderson Santamaría, quienes tendrían 36 años para la próxima cita continental.

En el mejor de los escenarios, considerando un rendimiento físico óptimo a lo largo de sus carreras y sin lesiones, el único que podría llegar a la siguiente edición de la Copa América es Alexander Callens. Sin embargo, es probable que no sea un titular indiscutible, aunque podría aportar al equipo desde un rol menos protagónico, dependiendo de su condición física en ese momento.

Nombre Edad actual Edad en la Copa América 2028 Paolo Guerrero 40 años 44 años Aldo Corzo 35 años 39 años Carlos Zambrano 34 años 38 años Gianluca Lapadula 34 años 38 años Luis Advíncula 34 años 38 años André Carrillo 33 años 37 años Christian Cueva 32 años 36 años Alexander Callens 32 años 36 años Anderson Santamaría 32 años 36 años

Si hay un nombre importante a considerar y que no ha sido parte de esta convocatoria, es el de Yoshimar Yotún, quien se perderá el torneo en EE.UU. por lesión. El jugador de Sporting Cristal, con 34 años, llegaría con 38 cumplidos para el siguiente certamen. Con esto, tendríamos a diez jugadores de jerarquía en esa situación. Además, si nos fijamos en aquellos que estuvieron en Rusia 2018, encontramos que el 70% de ese grupo representó a la selección en aquel torneo histórico para nuestro balompié.

Perú lo sufrirá abajo y arriba

Entre los nombres más importantes que probablemente no podrán estar en la próxima Copa América por un tema generacional, hay al menos tres jugadores cuya ausencia será difícil de llenar, ya que aún no se ha encontrado un reemplazo adecuado en el equipo. Estamos hablando de Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Todos ellos han tenido carreras exitosas en el extranjero y han demostrado ser piezas fundamentales en este equipo peruano.

Particularmente, la zona defensiva es donde menos recambio generacional tenemos. No solo porque Carlos Zambrano, a sus 34 años, es uno de los zagueros centrales fijos en el once de Jorge Fossati, sino porque las otras opciones, como Anderson Santamaría y Alexander Callens, según la proyección realizada, tampoco estarían aptos para el 2028.

Carecemos de juventud entre los defensores, siendo Luis Abram el más joven de ellos, quien este año cumple 28 años. Junto a él está Miguel Araujo, cerca de cumplir las tres décadas. Ambos serían los abanderados de los defensores centrales en el futuro, aunque todavía no han logrado una titularidad constante. Sin embargo, cada vez que se ha recurrido a ellos, han respondido a la confianza de los entrenadores, ya sea Gareca, Reynoso o ahora Fossati.

Otra zona del campo de juego donde más sufriremos es, sin duda, la delantera. Es casi un hecho que esta será la última vez que veremos a Paolo Guerrero en la Copa América con Perú y es muy probable que también sea el caso para Gianluca Lapadula. A diferencia de la defensa, no hay opciones de respaldo claras para el gol de la Selección Peruana. Actualmente, la opción como centrodelantero neto que lleva Fossati es José Rivera, quien ha mostrado algunas luces pero que recién comienza su ciclo con la casaquilla nacional a sus 27 años. Después, no tenemos muchas alternativas que podamos afirmar con certeza que reemplazarán a Guerrero y Lapadula cuando la edad ya no les permita romper las redes de otras selecciones.

Entre las opciones que se pueden buscar estarían delanteros con al menos 30 años, para que lleguen máximo a los 34 años, edad en la que podrían dar su última gran explosión. Dentro de esta exploración de jugadores, encontramos cuatro que ya han sumado minutos con Perú y que encajarían en el perfil de esa edad: Alex Valera, Santiago Ormeño, José Rivera y Yordy Reyna.

Aunque sus cifras dejan claro que extrañaremos por un buen tiempo a los últimos dos ‘9′ importantes que hemos tenido, con solo cinco anotaciones en 59 partidos en total. Solo Lapadula, con casi la mitad de esos partidos, llegó a nueve anotaciones. Podría haber más nombres, como el de Matías Succar, convocado para el partido contra El Salvador, aunque aún no ha jugado ningún partido con la bicolor para evaluar su rendimiento con los colores patrios. Así como el caso de Succar, hay más jugadores que representan esperanzas, aunque cada vez menos, de aportar goles al equipo de todos.

Delantero Edad PJ Goles Alex Valera 28 15 3 Santiago Ormeño 30 11 0 José Rivera 27 3 0 Yordy Reyna 30 30 2

¿Hay recambio en el Perú de Jorge Fossati?

Después de que las 16 selecciones presentaron sus listas para la Copa América, Perú se destacó como la selección más veterana, con un promedio de edad de 29.1 años bajo la dirección de Jorge Fossati. Esto se debe principalmente a la elección de varios jugadores que tienen 30 años o más, sumando un total de 12 en la lista. Además, destaca la ausencia de futbolistas de 20 años o menos, una preocupación significativa dado el inevitable recambio generacional que enfrentará la selección a mediano plazo.

En la lista que la FPF entregó a la Conmebol, se destaca que solo cinco jugadores tienen entre 21 y 23 años, incluyendo al arquero Diego Romero, de 22 años. El más joven es Joao Grimaldo, con 21 años, seguido por Piero Quispe, de 22 años. Jesús Castillo y Oliver Sonne tienen 23 años, aunque este último cumplirá 24 este año.

Jugador Edad País Kendry Páez 17 años Ecuador Endrick 17 años Brasil Andy Rojas 18 años Costa Rica Luc de Fougerolles 18 años Canadá Valentín Carboni 19 años Argentina Kervin Andrade 19 años Venezuela Kaheim Dixon 19 años Jamaica Omar Valencia 20 años Panamá Dario Osorio 20 años Chile Julio Encisco 20 años Uruguay Miguel Terceros 20 años Bolivia Jhon Durán 20 años Colombia Marcelo Flores 20 años México

Al comparar con las otras 15 selecciones, es evidente que todas, excepto Perú, Uruguay y Estados Unidos, cuentan con al menos un jugador Sub-20. Sin embargo, Uruguay y Estados Unidos, aunque no tienen jugadores menores de 20 años, gozan de promedios de edad envidiables de 26.2 y 25.2 años, respectivamente. ¿La brecha se está ampliando aún más para nosotros? Solo el tiempo lo dirá.

