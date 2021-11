Conforme a los criterios de Saber más

Mientras el Al-Sadd anunció la salida de Xavi Hernández, Barcelona aun no hace oficial la llegada de su nuevo entrenador. Es cuestión de horas para que el equipo blaugrana confirme el regreso del ex volante a Cataluña. No fueron nada fáciles las negociaciones; sin embargo, todo se terminó concretando.

Xavi Hernández estará ligado a Barcelona hasta toda la temporada del 2024. Su llegada a España está prevista para estos días antes del partido del conjunto blaugrana. El estratega quiere ver en acción a sus nuevos dirigidos ante el Celta.

La presencia de Xavi Hernández también traerá consigo una revolución en Barcelona. Quiere trabajar con la tranquilidad que lo hacía en el Al-Sadd. Por eso pidió que también estén todo su equipo de trabajo junto a él. Desde ayudantes de campo hasta los scouters.

Con ellos podrá repotenciar a un plantel golpeado en este inicio de temporada. Barcelona marcha muy mal en LaLiga de España y está cerca de no clasificar a octavos de final de la Champions League. Xavi en poco tiempo tiene que cambiarle el chip a su equipo.

Xavi Hernández sabe que equipo está tomando. Este Barcelona no es el equipo invencible donde él era una de sus figuras. Tampoco tiene a una estrella de la envergadura de Lionel Messi. Todo eso sabe el nuevo estratega.

Lo ideal hubiese sido que Xavi Hernández llegue a inicios de temporada. Sin embargo, era complicado sacar a Ronald Koeman. Ahora tiene que tomar un equipo que no armó. Pero las ganas del español están a flor de piel.

Xavi Hernández ya tiene mapeado a todos los jugadores del plantel. Le motiva trabajar con jugadores salidos de las canteras del Barza. Tiene muchos futbolistas que no pasan los 21 años y el reto es darle la confianza que perdieron con Koeman.

Una de las primeras medidas de Xavi con el equipo es dejar de lado el sistema con el que jugaban con Ronald Koeman. El estratega neerlandés no pudo encontrar una buena alineación. Ahora con el español, el Barza volverá al 4-3-3.

Xavi Hernández fue jugador del FC Barcelona hasta 2015. (Foto: Getty Images)

Xavi está convencido que ese el sistema que encaja a la perfección con este Barcelona. Además, es el que más usa y el que más le gusta. Sobre todo, porque se considera un técnico ofensivo y que le encanta que su equipo tenga el protagonismo del partido.

“Independientemente del sistema, al final lo más importante es el modelo de juego que hablamos: totalmente dominante con el balón. Soy un obsesionado de la posesión, pero no tenerla por tenerla, sino para atacar y generar ocasiones de gol y hacer daño al contrario”, declaró Xavi en una entrevista.

Lo buscará Xavi con el 4-3-3 es generar superioridad numérica para tener el balón, para atacar y generar más ocasiones de gol. Sus laterales y extremos son claves, el estratega les pide que pasen al ataque constantemente.

El puesto clave de Xavi es el mediocampo. Aquí buscará que Sergio Busquets vuelva a recuperar ese nivel de temporadas pasadas. El volante es el llamado a ser el soporte del equipo blaugrana y será apoyado por Frenkie de Jong. Luego tendrá como base a los canteranos Gavi, Nico, Pedri, Ansu Fati, Alejandro Balde, Eric García, Óscar Mingueza y Ronald Araujo.

Para darle el balance de experiencia, Xavi cree que es importante la presencia Piqué, Jordi Alba, Ter Stegen y Sergi Roberto. Ellos, más Busquets, son los que tienen que poner la cara por los jóvenes del plantel.

Busquets y Alba. (Foto: AFP)

Los que volverían a tener mayor protagonismo serían Riqui Puig y Ousmane Dembélé. Xavi quiere trabajar con ellos. Les tiene mucha confianza. Ambos jugadores hasta el momento no han demostrado todo lo que pueden dar con Barcelona.

Entonces, el once ideal de Xavi Hernández que desea alinear en su estadía en Barcelona sería de la siguiente manera: Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Eric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri (Riqui Puig); Memphis Depay, Ansu Fati y Ousmane Dembélé.

