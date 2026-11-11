La selección peruana continúa con sus trabajos de preparación para el amistoso frente a Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. En la previa del encuentro, Gianluca Lapadula se refirió a la llegada de Francesco Andrealli a la Bicolor y aseguró que buscará hacerlo sentir cómodo desde el primer momento.

El delantero recordó su propia experiencia cuando se incorporó al equipo nacional y destacó el recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros. Por ello, manifestó que quiere transmitirle ese mismo respaldo al nuevo integrante de la selección.

“Ya habla español, entiende todo. Y hacer lo mismo cuando yo vine aquí, que me recibió muy bien la selección, como un hermano. Y haré lo mismo”, expresó Lapadula.

De esta manera, el atacante dejó en claro su intención de acompañar la adaptación de Andrealli, quien se suma al grupo en una nueva etapa para la selección peruana.